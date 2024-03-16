Роботи-онуки для літніх людей. У Німеччині розробили унікальний стартап

Робот-онук легко йде на контакт з людьми

Мюнхенський стартап Navel Robotics випускає роботів для будинків, у яких проживають люди похилого віку. Згідно з ідеєю, розробка має замінювати онуків.

Про це пише Bild.

За словами автора розробки Клода Туссена, робот може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина. Він заснований на ШІ, тож може: розповідати анекдоти, слухати історії з життя та ставити запитання.

Роботи Navel Robotics багатьом людям старшого віку нагадують часи, коли їхні діти були маленькими. Жителі будинків залюбки знайомляться з роботом-онуком, який дуже милий і добре реагує на людей.

Після завершення випробувань Navel Robotics збираються запустити серійне виробництво роботів. Зазначається, що вони продаватимуться комплектом по двоє приблизно за 48 тис євро.

Роботи Digit працюють на Amazon

Робот Digit заввишки 175 см має комахоподібні ноги, які компанія називає "задніми ногами", що дозволяють йому присідати, щоб брати предмети з підлоги та піднімати їх на висоту понад 180 см.

Також Digit може піднімати пакунки вагою до 16 кг і ходити майже в усіх напрямках, підніматися сходами та долати нерівності місцевості, і навіть ходити в напівсидячому положенні.

Попри те, що Digit вражає своїми здібностями, він все ще залишається рудиментарним роботом з точки зору дрібної моторики.

Amazon стверджує, що Digit не має на меті забрати робочі місця, а навпаки, "працюватиме разом із працівниками".