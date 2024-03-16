Роботы-внуки для пожилых людей. В Германии разработали уникальный стартап

Робот-внук легко идет на контакт с людьми

Мюнхенский стартап Navel Robotics выпускает роботов для домов, в которых проживают старики. Согласно идее, разработка должна заменять внуков.

Об этом пишет Bild.

По словам автора разработки Клода Туссена, робот может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек. Он основан на ИИ, поэтому может рассказывать анекдоты, слушать истории из жизни и задавать вопросы.

Работы Navel Robotics многим старшим людям напоминают времена, когда их дети были маленькими. Жители домов охотно знакомятся с роботом-внуком, который очень мил и хорошо реагирует на людей.

После завершения испытаний Navel Robotics собираются запустить серийное производство роботов. Отмечается, что они будут продаваться комплектом по два примерно за 48 тыс. евро.

Работы Digit работают на Amazon

Робот Digit высотой 175 см имеет насекомоподобные ноги, которые компания называет "задними ногами", позволяющими ему приседать, чтобы брать предметы с пола и поднимать их на высоту более 180 см.

Также Digit может поднимать пакеты весом до 16 кг и ходить почти по всем направлениям, подниматься по лестнице и преодолевать неровности местности, а также ходить в полусидячем положении.

Несмотря на то, что Digit удивляет своими способностями, он все еще остается рудиментарным роботом с точки зрения мелкой моторики.

Amazon утверждает, что Digit не стремится забрать рабочие места, а наоборот, "будет работать вместе с работниками".