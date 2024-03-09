На заводе Amazon работают гуманоидные работы Digit — видео

Гуманоиды Digit от Agility Robotics были предоставлены для тестовой программы Amazon. В настоящее время на заводе компании работает около 750 тыс роботов.

Работы Digit работают на Amazon

Робот Digit высотой 175 см имеет насекомоподобные ноги, которые компания называет "задними ногами", позволяющими ему приседать, чтобы брать предметы с пола и поднимать их на высоту более 180 см.

Об этом сообщает New Atlas .

Также Digit может поднимать пакеты весом до 16 кг и ходить почти по всем направлениям, подниматься по лестнице и преодолевать неровности местности, а также ходить в полусидячем положении.

Несмотря на то, что Digit удивляет своими способностями, он все еще остается рудиментарным роботом с точки зрения мелкой моторики.

Amazon утверждает, что Digit не имеет цели забрать рабочие места, а наоборот, будет "работать вместе с работниками".

Компания Agility Robotics уверена, что Digit может оказаться полезным на рынке труда, о чем свидетельствует строительство завода площадью 6 503 кв м в Салеме, штат Орегон.

Известный под названием RoboFab, завод будет способен производить более 10 тыс роботов Digit в год.

Китайский робот-гуманоид установил рекорд

Гуманоид H1 от китайской компании Unitree Robotics установил новый мировой рекорд по скорости движения в 11,9 км/ч

Об этом сообщает New Atlas.

Как отмечают ученые, высота H1 составляет 1805 мм, вес - около 47 кг, а грузоподъемность - до 30 кг.

Робот снимает окружающую среду на 360 градусов с помощью установленной на голове камеры с датчиком глубины компании Intel. Данные этих устройств анализируются в режиме реального времени с помощью двух микропроцессоров.

Последняя версия H1 под названием Evolution V3.0 1 марта продемонстрировала ходьбу по ровной поверхности со скоростью 3,3 м/с.