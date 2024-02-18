Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долл. ради спасения человечества
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Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долл. ради спасения человечества

Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долл. ради спасения человечества
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Ученые сообщили, что успешно завершилась миссия космического аппарата DART стоимостью 325 млн долларов, когда он намеренно разбился о поверхность астероида Диморфа ради спасения человечества.

Зачем ученые разбили аппарат DART

В будущем, как надеются учёные, можно будет спасти Землю от любых опасных астероидов. Когда аппарат упал на Диморф, то в космос полетел поток обломков.

Как показало новое моделирование, основанное на имеющихся данных, примерно 3% всех выброшенных из астероида камней должны оставаться на орбите вокруг двойной системы в течение 80 дней после удара.

Также ученые выяснили, что примерно 5% камней размером 10 см, вылетающих со скоростью 0,12 м/с и 0,18 м/с, должны оставаться на орбите в течение 60 дней.

Моделирование не показало, что любые камни могут улететь в космос и покинуть двойную систему.

Еще в октябре 2022 года NASA заявило о том, что орбита астероида Диморфа была изменена, а это значит, что с помощью кинетической энергии космических аппаратов можно спасти человечество от потенциальной катастрофы.

NASA разместит на Луне ядерный реактор

NASA заключило 12-месячные контракты с тремя американскими компаниями: Lockheed Martin, Westinghouse и IX. Каждый партнер должен был предложить проект реактора и систем для преобразования энергии, отвода тепла, а также управления и распределения электроэнергии.

Конечная цель - создание системы, которая могла бы поддерживать месячные базы в течение десятилетия. Проекты также служили бы основой для планирования и создания подобных систем на Марсе.

Демонстрация ядерного источника энергии на Луне необходима для того, чтобы показать, что это безопасный, чистый и надежный вариант, отметила Труди Кортес, директор программы демонстрационных технологических миссий Управления космических технологических миссий NASA. - Лунная ночь сложна с технической точки зрения, поэтому наличие такого источника энергии, как этот ядерный реактор, работающий независимо от Солнца, является благоприятным вариантом для долгосрочных исследований и научных усилий на Луне, - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что преимущество ядерных реакторов состоит в том, что они могут работать независимо от того, есть солнечный свет или нет. Это большой плюс для энергетических нужд в течение 14-дневной лунной ночи. Сочетание солнечных и ядерных установок, возможно, обеспечит потребности в электроэнергии жилых помещений и научных лабораторий.

Согласно запросу на дальнейшую работу над проектами, NASA хотело видеть планы реакторов, которые смогут работать минимум десятилетия без вмешательства человека. Это уменьшает любые угрозы случайного радиационного облучения и позволяет исследователям Луны сосредоточиться на своих первоочередных научных и исследовательских задачах.

Технические характеристики реактора предполагают, что он будет весить менее шести метрических тонн и будет производить 40 киловатт энергии.

Работа над вторым этапом проекта начнется в 2025 году. Агентство ожидает поставки системы для использования на Луне в начале 2030-х годов. В отдаленном будущем после того, как системы пройдут "крещение огнем" на Луне, NASA, вероятно, спроектирует реактор ядерного расщепления специально для использования на Марсе.

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