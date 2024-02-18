Учені розбили апарат DART за 325 млн дол заради врятування людства

Вчені повідомили, що успішно завершилася місія космічного апарата DART вартістю 325 млн доларів, коли він навмисно розбився об поверхню астероїда Діморф заради порятунку людства.

Навіщо учені розбили апарат DART

У майбутньому, як сподіваються вчені, можна буде врятувати Землю від будь-яких небезпечних астероїдів. Коли апарат упав на Діморф, то в космос полетів потік уламків.

Як показало нове моделювання, засноване на наявних даних, приблизно 3% всіх викинутих із астероїда каменів мали залишатися на орбіті навколо подвійної системи протягом 80 днів після удару.

Також учені з'ясували, що приблизно 5% каміння розміром 10 см, що вилітає зі швидкістю 0,12 м/с і 0,18 м/с, мали залишатися на орбіті протягом 60 днів.

Моделювання не показало, що будь-які камені можуть полетіти в космос і покинути подвійну систему.

Ще в жовтні 2022 року NASA заявило про те, що орбіта астероїда Діморф була змінена, а це означає, що за допомогою кінетичної енергії космічних апаратів можна врятувати людство від потенційної катастрофи.

NASA розмістить на Місяці ядерний реактор

NASA заключило 12-місячні контракти з трьома американськими компаніями: Lockheed Martin, Westinghouse та IX. Кожен партнер мав запропонувати проєкт реактора і систем для перетворення енергії, відведення тепла, а також управління і розподілу електроенергії.

Кінцевою метою було створення системи, яка могла б підтримувати місячні бази протягом десятиліття. Проєкти також слугували б основою для планування і створення подібних систем на Марсі.

Демонстрація ядерного джерела енергії на Місяці необхідна для того, щоб показати, що це безпечний, чистий і надійний варіант, - зазначила Труді Кортес, директор програми демонстраційних технологічних місій Управління космічних технологічних місій NASA. - Місячна ніч є складною з технічного погляду, тому наявність такого джерела енергії, як цей ядерний реактор, що працює незалежно від Сонця, є сприятливим варіантом для довгострокових досліджень і наукових зусиль на Місяці, - говориться в повідомленні. Поширити

Науковці зазначили, що перевага ядерних реакторів полягає в тому, що вони можуть працювати незалежно від того, є сонячне світло чи ні. Це великий плюс для енергетичних потреб протягом 14-денної місячної ночі. Поєднання сонячних і ядерних установок, ймовірно, забезпечить потреби в електроенергії житлових приміщень і наукових лабораторій.

Згідно із запитом на подальшу роботу над проєктами, NASA хотіло бачити плани реакторів, які зможуть працювати щонайменше десятиліття без втручання людини. Це зменшує будь-які загрози від випадкового радіаційного опромінення і дозволяє дослідникам Місяця зосередитися на своїх першочергових наукових і дослідницьких завданнях.

Технічні характеристики реактора передбачають, що він буде важити менш як шість метричних тонн і вироблятиме 40 кіловатів енергії.

Робота над другим етапом проєкту розпочнеться у 2025 році. Агентство очікує поставку системи для використання на Місяці на початку 2030-х років. У віддаленому майбутньому, після того, як системи пройдуть "хрещення вогнем" на Місяці, NASA, ймовірно, спроєктує реактор ядерного розщеплення спеціально для використання на Марсі.