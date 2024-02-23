США впервые за 50 лет посадили космический аппарат на Луне — видео
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США впервые за 50 лет посадили космический аппарат на Луне — видео

Odysseus
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Источник:  Space

Американский космический аппарат Odysseus компании Intuitive Machines успешно сел на поверхности Луны. Это первое для США приземление на спутник Земли с 1972 года.

Как Odysseus сел на Луну

Odysseus, роботизированный посадочный модуль, построенный компанией Intuitive Machines из Хьюстона, вечером 22 февраля приземлился у южного полюса Луны.

Это знаковый момент для исследования космоса: ни один частный космический корабль еще никогда не совершал мягкую посадку на Луне.

В то же время, американское транспортное средство не касалось поверхности Луны с тех пор, как посадочный модуль NASA «Аполлон-17» с экипажем сделал это в декабре 1972 года.

Какой триумф! Одиссей захватил Луну. Этот подвиг — гигантский шаг вперед для всего человечества. Следите за обновлениями! — сказал администратор NASA Билл Нельсон в видеообращении.

Если все пойдет по плану, посадочный модуль будет работать на Луне около семи земных дней.

Космические аппараты на Луне

Луна была частой мишенью для американских космических аппаратов в течение 1960-х и в начале 1970-х годов.

Известно, что США отправили 12 астронавтов на поверхность Луны в течение шести миссий Аполлон с 1969 по 1972 год.

После эры "Аполлона" США запустили ряд роботизированных лунных зондов. К примеру, орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter вращается вокруг Луны с 2009 года.

Однако возвращение на поверхность Луны не было приоритетом — недавно.

В декабре 2017 тогдашний президент Дональд Трамп приказал NASA вернуть астронавтов на Луну в относительно ближайшем будущем.

Эта директива породила широкую и амбициозную программу под названием Artemis, которая имеет целью установить долгосрочное устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг него до конца 2020-х годов.

Знания по миссии планируют использовать, чтобы помочь отправить астронавтов на Марс до конца 2030-х или начала 2040-х годов.

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