США впервые за 50 лет посадили космический аппарат на Луне — видео

Американский космический аппарат Odysseus компании Intuitive Machines успешно сел на поверхности Луны. Это первое для США приземление на спутник Земли с 1972 года.
Как Odysseus сел на Луну
Odysseus, роботизированный посадочный модуль, построенный компанией Intuitive Machines из Хьюстона, вечером 22 февраля приземлился у южного полюса Луны.
Это знаковый момент для исследования космоса: ни один частный космический корабль еще никогда не совершал мягкую посадку на Луне.
В то же время, американское транспортное средство не касалось поверхности Луны с тех пор, как посадочный модуль NASA «Аполлон-17» с экипажем сделал это в декабре 1972 года.
Если все пойдет по плану, посадочный модуль будет работать на Луне около семи земных дней.
Космические аппараты на Луне
Луна была частой мишенью для американских космических аппаратов в течение 1960-х и в начале 1970-х годов.
Известно, что США отправили 12 астронавтов на поверхность Луны в течение шести миссий Аполлон с 1969 по 1972 год.
После эры "Аполлона" США запустили ряд роботизированных лунных зондов. К примеру, орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter вращается вокруг Луны с 2009 года.
Однако возвращение на поверхность Луны не было приоритетом — недавно.
В декабре 2017 тогдашний президент Дональд Трамп приказал NASA вернуть астронавтов на Луну в относительно ближайшем будущем.
Эта директива породила широкую и амбициозную программу под названием Artemis, которая имеет целью установить долгосрочное устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг него до конца 2020-х годов.
Знания по миссии планируют использовать, чтобы помочь отправить астронавтов на Марс до конца 2030-х или начала 2040-х годов.
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