Американский модуль полетел на Луну с помощью ракеты SpaceX

Еще ни один частный космический аппарат не совершал успешной посадки на поверхность Луны, но это может сделать посадочный модуль "Одиссей", созданный американской компанией Intuitive Machines. Эта миссия историческая еще и потому, что США не приземляли свои беспилотные аппараты или пилотируемые космические корабли со времен миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

Модуль США улетел на Луну

Посадочный модуль "Одиссей" (это название первого подобного аппарата Nova-C от компании Intuitive Machines, ведь будут и другие) успешно отправился на орбиту на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX 15 февраля.

После этого модуль успешно отделился от верхней ступени ракеты и начал свое самостоятельное путешествие на Луну, где он должен совершить мягкую посадку 22 февраля. Сначала "Одиссей" выйдет на орбиту вокруг Луны, а затем попытается приземлиться на дне небольшого кратера примерно в 300 км от Южного полюса спутника Земли.

Согласно сообщению Intuitive Machines, появившемуся через 8 часов после запуска, посадочный модуль занял нужное положение в космосе, получает энергию от солнечных лучей, посылает радиосигналы на Землю и летит ранее выбранной траекторией к своей цели.

Если все пойдет по плану, то посадочный модуль "Одиссей" станет не только первым частным аппаратом, успешно приземлившимся на Луне, но и первым американским роботизированным аппаратом на спутнике Земли за 52 года.

Посадочный аппарат имеет на борту 12 полезных нагрузок, половина из которых принадлежат NASA. Последние инструменты предназначены для тестирования различных технологий и изучения поверхности Луны. В частности, будет проверена новая технология точной навигации и посадки на поверхность спутника Земли, а также специальные камеры будут собирать данные о том, как на поверхность Луны влияют выбросы двигателя модуля и как они могут изменить местный реголит. Собранные данные помогут ученым из

лучше подготовиться к высадке астронавтов на Луне через 2 года в районе Южного полюса в рамках программы Artemis.