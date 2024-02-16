Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX
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Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX

Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX
Джерело:  Space

Ще жоден приватний космічний апарат не здійснював успішної посадки на поверхню Місяця, але це може зробити посадковий модуль "Одіссей", створений американською компанією Intuitive Machines. Ця місія історична ще й тому, що США не приземляли своїх безпілотних апаратів або пілотованих космічних кораблів з часів місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Модуль США полетів на Місяць

Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.

Після цього модуль успішно відокремився від верхнього ступеня ракети і розпочав свою самостійну подорож на Місяць, де він має здійснити м'яку посадку 22 лютого. Спочатку "Одіссей" вийде на орбіту навколо Місяця, а потім спробує приземлитися на дні невеликого кратера приблизно на відстані 300 км від Південного полюса супутника Землі.

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яке з'явилося через 8 годин після запуску, посадковий модуль зайняв потрібне положення в космосі, отримує енергію від сонячних променів, надсилає радіосигнали на Землю і летить раніше обраною траєкторією до своєї мети.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль "Одіссей" стане не тільки першим приватним апаратом, який успішно приземлився на Місяці, а й першим американським роботизованим апаратом на супутнику Землі за 52 роки.

Посадковий апарат має на борту 12 корисних навантажень, половина з яких належать NASA. Останні інструменти призначені для тестування різноманітних технологій і для вивчення поверхні Місяця. Зокрема, буде перевірено нову технологію точної навігації та посадки на поверхню супутника Землі, а також спеціальні камери збиратимуть дані про те, як на поверхню Місяця впливають викиди двигуна модуля і як вони можуть змінити місцевий реголіт. Зібрані дані допоможуть вченим з

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