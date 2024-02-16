Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX

Ще жоден приватний космічний апарат не здійснював успішної посадки на поверхню Місяця, але це може зробити посадковий модуль "Одіссей", створений американською компанією Intuitive Machines. Ця місія історична ще й тому, що США не приземляли своїх безпілотних апаратів або пілотованих космічних кораблів з часів місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Модуль США полетів на Місяць

Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.

Після цього модуль успішно відокремився від верхнього ступеня ракети і розпочав свою самостійну подорож на Місяць, де він має здійснити м'яку посадку 22 лютого. Спочатку "Одіссей" вийде на орбіту навколо Місяця, а потім спробує приземлитися на дні невеликого кратера приблизно на відстані 300 км від Південного полюса супутника Землі.

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яке з'явилося через 8 годин після запуску, посадковий модуль зайняв потрібне положення в космосі, отримує енергію від сонячних променів, надсилає радіосигнали на Землю і летить раніше обраною траєкторією до своєї мети.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль "Одіссей" стане не тільки першим приватним апаратом, який успішно приземлився на Місяці, а й першим американським роботизованим апаратом на супутнику Землі за 52 роки.

Посадковий апарат має на борту 12 корисних навантажень, половина з яких належать NASA. Останні інструменти призначені для тестування різноманітних технологій і для вивчення поверхні Місяця. Зокрема, буде перевірено нову технологію точної навігації та посадки на поверхню супутника Землі, а також спеціальні камери збиратимуть дані про те, як на поверхню Місяця впливають викиди двигуна модуля і як вони можуть змінити місцевий реголіт. Зібрані дані допоможуть вченим з

краще підготуватися до висадки астронавтів на Місяці через 2 роки в районі Південного полюса в межах програми Artemis.