Модуль США сделал исторический снимок Луны — фото

Посадочный модуль "Одиссей" пролетел более 1 млн км, вышел на орбиту вокруг Луны и готовится к историческому возвращению США на спутник Земли.

Какой снимок сделал модуль "Одиссей"

23 февраля, в 00:30 по Киеву, частный посадочный модуль Nova-C, названный "Одиссей", должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны. 21 февраля он вышел на орбиту вокруг спутника Земли, преодолев 1 млн. км.

Сейчас он вращается на высоте примерно 90 км над поверхностью Луны и готовится к предстоящему приземлению у небольшого ударного кратера Малаперт А примерно в 300 км от Южного полюса Луны. При приближении к нашему спутнику посадочный модуль сделал снимок Луны.

Поверхность Луны в районе кратера Малаперт А

Построенный компанией Intuitive Machines посадочный модуль "Одиссей" в рамках миссии IM-1 попытается совершить историческую посадку на поверхность Луны. Ни один частный посадочный аппарат никогда еще успешно не приземлялся на поверхности нашего спутника, а с другой стороны, если все пройдет хорошо, то эта посадка ознаменует собой возвращение США на Луну впервые с 1972 года, когда закончилась пилотируемая миссия "Апполон-17".

Во время приближения к Луне "Одиссей" сделал фотографию Луны с расстояния примерно в 100 тысяч км.

В среду, 21 февраля, посадочный модуль вышел на орбиту вокруг Луны и начал готовиться к посадке у кратера Малаперт А, которая состоится в пятницу, 23 февраля в 00:30 по Киеву. За этим событием можно будет наблюдать в прямом эфире, хотя трансляция начнется часом раньше.

Что известно о посадочном модуле "Одиссей"

Напомним, что посадочный модуль "Одиссей" отправился на Луну 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На борту у него размещены 6 научных приборов NASA. Почти через неделю посадочный аппарат преодолел 1 млн км и место его предстоящей посадки на Луне было выбрано не случайно.

Кратер Малаперт А на самом деле не был начальным местом посадки модуля "Одиссей. Сначала планировалось, что он приземлится в Океане Бур, то есть самой базальтовой равнине, расположенной на западном краю видимой стороны Луны. Но кратер Малаперт А представляет собой относительно плоский и безопасный регион, расположенный ближе к Южному полюсу Луны на видимой стороне спутника Земли.

Это решение было принято в связи с тем, что регион должен стать одним из лучших мест для устойчивого присутствия человека на Луне, как считают в NASA. Поэтому нужно получить больше информации об этой местности, где в 2026 совершат первую за 52 года посадку астронавты NASA. Ученые считают, что рядом с Южным полюсом Луны находится очень много водяного льда, который можно использовать для жизнеобеспечения и перерабатывать его в ракетное топливо.