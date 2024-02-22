Модуль США зробив історичний знімок Місяця — фото

Посадковий модуль "Одіссей" пролетів понад 1 млн км, вийшов на орбіту навколо Місяця, і готується до історичного повернення США на супутник Землі.

Який знімок зробив модуль "Одіссей"

23 лютого, о 00:30 за Києвом, приватний посадковий модуль Nova-C, названий "Одіссей", має здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця. 21 лютого він вийшов на орбіту навколо супутника Землі, подолавши 1 млн км.

Зараз він обертається на висоті приблизно 90 км над поверхнею Місяця і готується до майбутнього приземлення біля невеликого ударного кратера Малаперт А приблизно за 300 км від Південного полюса Місяця. Під час наближення до нашого супутника посадковий модуль зробив знімок Місяця.

Поверхня Місяця в районі кратера Малаперт А

Побудований компанією Intuitive Machines посадковий модуль "Одіссей" у межах місії IM-1 спробує здійснити історичну посадку на поверхню Місяця. Жоден приватний посадковий апарат ще ніколи успішно не приземлявся на поверхні нашого супутника, а з іншого боку, якщо все пройде добре, то ця посадка ознаменує собою повернення США на Місяць уперше з 1972 року, коли закінчилася пілотована місія "Апполон-17".

Під час наближення до Місяця "Одіссей" зробив фотографію Місяця з відстані приблизно 100 тисяч км.

У середу, 21 лютого, посадковий модуль вийшов на орбіту навколо Місяця і почав готуватися до посадки біля кратера Малаперт А, яка має відбудуться в п'ятницю, 23 лютого о 00:30 за Києвом. За цією подією можна буде спостерігати в прямому ефірі, хоча трансляція розпочнеться на годину раніше.

Що відомо про посадковий модуль "Одіссей"

Нагадуємо, що посадковий модуль "Одіссей" вирушив на Місяць 15 лютого за допомогою ракети-носія Falcon 9. На борту у нього розміщені 6 наукових приладів NASA. Майже за тиждень посадковий апарат подолав 1 млн км і місце його майбутньої посадки на Місяці було обрано не випадково.

Кратер Малаперт А насправді не був початковим місцем посадки модуля "Одіссей. Спочатку планувалося, що він приземлиться в Океані Бур, тобто найбільшій базальтовій рівнині, розташованій на західному краю видимої сторони Місяця. Але кратер Малаперт А являє собою відносно плоский і безпечний регіон, розташований ближче до Південного полюса Місяця на видимій стороні супутника Землі.

Це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що цей регіон має стати одним із найкращих місць для стійкої присутності людини на Місяці, як вважають у NASA. Тому потрібно отримати більше інформації про цю місцевість, де 2026 року здійснять першу за 52 роки посадку астронавти NASA. Науковці вважають, що поруч із Південним полюсом Місяця міститься дуже багато водяного льоду, який можна використовувати для життєзабезпечення і переробляти його на ракетне паливо.