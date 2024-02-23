США вперше за 50 років посадили космічний апарат на Місяці — відео

Американський космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines успішно сів на поверхні Місяця. Це перше для США приземлення на супутник Землі з 1972 року.
Як Odysseus сів на Місяць
Odysseus, роботизований посадковий модуль, побудований компанією Intuitive Machines з Х’юстона, ввечері 22 лютого приземлився біля південного полюса Місяця.
Це знаковий момент для дослідження космосу: жоден приватний космічний корабель ще ніколи не здійснював м’яку посадку на Місяць.
Водночас американський транспортний засіб не торкався поверхні Місяця з того часу, як посадковий модуль NASA «Аполлон-17» з екіпажем зробив це в грудні 1972 року.
Якщо все піде за планом, посадковий модуль працюватиме на поверхні Місяця близько семи земних днів.
Космічні апарати на Місяці
Місяць був частою мішенню для американських космічних апаратів протягом 1960-х і на початку 1970-х років.
Відомо, що США відправили 12 астронавтів на поверхню Місяця протягом шести місій «Аполлон» з 1969 по 1972 рік.
Після ери «Аполлона» США запустили низку роботизованих місячних зондів. Наприклад, орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обертається навколо Місяця з 2009 року.
Однак повернення на поверхню Місяця не було пріоритетом — донедавна.
У грудні 2017 року тодішній президент Дональд Трамп наказав NASA повернути астронавтів на Місяць у відносно найближчому майбутньому.
Ця директива породила широку та амбітну програму під назвою Artemis, яка має на меті встановити довгострокову стійку присутність людини на Місяці та навколо нього до кінця 2020-х років.
Знання з місії планують використати, щоб допомогти відправити астронавтів на Марс до кінця 2030-х або початку 2040-х років.
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