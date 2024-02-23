США вперше за 50 років посадили космічний апарат на Місяці — відео

Американський космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines успішно сів на поверхні Місяця. Це перше для США приземлення на супутник Землі з 1972 року.

Як Odysseus сів на Місяць

Odysseus, роботизований посадковий модуль, побудований компанією Intuitive Machines з Х’юстона, ввечері 22 лютого приземлився біля південного полюса Місяця.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.



This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi — NASA (@NASA) February 22, 2024

Це знаковий момент для дослідження космосу: жоден приватний космічний корабель ще ніколи не здійснював м’яку посадку на Місяць.

Водночас американський транспортний засіб не торкався поверхні Місяця з того часу, як посадковий модуль NASA «Аполлон-17» з екіпажем зробив це в грудні 1972 року.

Який тріумф! Одіссей захопив Місяць. Цей подвиг — гігантський крок вперед для всього людства. Слідкуйте за оновленнями! — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон у відеозверненні. Поширити

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

Якщо все піде за планом, посадковий модуль працюватиме на поверхні Місяця близько семи земних днів.

Космічні апарати на Місяці

Місяць був частою мішенню для американських космічних апаратів протягом 1960-х і на початку 1970-х років.

Відомо, що США відправили 12 астронавтів на поверхню Місяця протягом шести місій «Аполлон» з 1969 по 1972 рік.

Після ери «Аполлона» США запустили низку роботизованих місячних зондів. Наприклад, орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обертається навколо Місяця з 2009 року.

Однак повернення на поверхню Місяця не було пріоритетом — донедавна.

У грудні 2017 року тодішній президент Дональд Трамп наказав NASA повернути астронавтів на Місяць у відносно найближчому майбутньому.

Ця директива породила широку та амбітну програму під назвою Artemis, яка має на меті встановити довгострокову стійку присутність людини на Місяці та навколо нього до кінця 2020-х років.

Знання з місії планують використати, щоб допомогти відправити астронавтів на Марс до кінця 2030-х або початку 2040-х років.