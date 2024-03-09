На заводі Amazon працюють гуманоїдні роботи Digit — відео

Гуманоїди Digit від Agility Robotics були надані для тестової програми Amazon. Наразі на заводі компанії працює близько 750 тис роботів

Роботи Digit працюють на Amazon

Робот Digit заввишки 175 см має комахоподібні ноги, які компанія називає "задніми ногами", що дозволяють йому присідати, щоб брати предмети з підлоги та піднімати їх на висоту понад 180 см.

Про це повідомляє New Atlas.

Також Digit може піднімати пакунки вагою до 16 кг і ходити майже в усіх напрямках, підніматися сходами та долати нерівності місцевості, і навіть ходити в напівсидячому положенні.

Попри те, що Digit вражає своїми здібностями, він все ще залишається рудиментарним роботом з точки зору дрібної моторики.

Amazon стверджує, що Digit не має на меті забрати робочі місця, а навпаки, "працюватиме разом із працівниками".

Компанія Agility Robotics впевнена, що Digit може бути корисним на ринку праці, про що свідчить будівництво заводу площею 6 503 кв м у Салемі, штат Орегон.

Відомий під назвою "RoboFab", завод буде здатний виробляти понад 10 тис роботів Digit на рік.

Китайський робот-гуманоїд встановив рекорд

Гуманоїд H1 від китайської компанії Unitree Robotics встановив новий світовий рекорд зі швидкості руху в 11,9 км/год

Про це повідомляє New Atlas.

Як зазначають учені, висота H1 становить 1805 мм, вага — приблизно 47 кг, а вантажопідйомність — до 30 кг.

Робот знімає навколишнє середовище на 360 градусів за допомогою встановленої на голові камери з датчиком глибини від компанії Intel. Дані з цих пристроїв аналізуються в режимі реального часу за допомогою двох мікропроцесорів.

Остання версія H1 під назвою Evolution V3.0 1 березня продемонструвала ходьбу по рівній поверхні зі швидкістю 3,3 м/с.