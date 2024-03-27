В игре Fortnite воспроизвели Майдан Независимости. Это поможет восстановлению Украины — видео
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Технологии
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В игре Fortnite воспроизвели Майдан Независимости. Это поможет восстановлению Украины — видео

Михаил Федоров
Майдан Независимости
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В популярной онлайн-игре Fortnite подробно воспроизвели Майдан Независимости в Киеве. Игроки могут помочь восстановить амбулаторию в Николаевской области.

Майдан Независимости в Fortnite

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что теперь в одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite есть TheDonationMap, где подробно воспроизведен Майдан Независимости.

По словам Федорова, чем больше игрок проведет времени на карте, тем больше денег поступит на восстановление Украины через United24, а именно на восстановление Прибужской амбулатории Николаевской области.

Спасибо парижскому Havas Play за идею, а киевскому Havas Dgtl Kyiv за ее реализацию. Благодарен каждому, кто помогает и поддерживает UNITED24.

Присоединиться можно по ссылке.

Что такое Fortnite

Онлайн игра была разработана в 2017 году американской компанией Epic Games.

Игра имеет несколько режимов, например Battle Royale или Save the World, а также разные классы персонажей — солдаты, ниндзя, путешественники, конструкторы.

Режим Battle Royale в 2018—2019 годах превратился в культурный феномен, а в марте 2019 количество игроков в этот режим достигло 250 миллионов.

В режиме Save the World 98% человеческого населения Земли внезапно исчезли, а игроку нужно найти ресурсы, уцелевших и других союзников, для того чтобы найти способ вернуть Землю в ее нормальное состояние.

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