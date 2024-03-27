В игре Fortnite воспроизвели Майдан Независимости. Это поможет восстановлению Украины — видео

В популярной онлайн-игре Fortnite подробно воспроизвели Майдан Независимости в Киеве. Игроки могут помочь восстановить амбулаторию в Николаевской области.
Майдан Независимости в Fortnite
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что теперь в одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite есть TheDonationMap, где подробно воспроизведен Майдан Независимости.
По словам Федорова, чем больше игрок проведет времени на карте, тем больше денег поступит на восстановление Украины через United24, а именно на восстановление Прибужской амбулатории Николаевской области.
Присоединиться можно по ссылке.
Что такое Fortnite
Онлайн игра была разработана в 2017 году американской компанией Epic Games.
Игра имеет несколько режимов, например Battle Royale или Save the World, а также разные классы персонажей — солдаты, ниндзя, путешественники, конструкторы.
Режим Battle Royale в 2018—2019 годах превратился в культурный феномен, а в марте 2019 количество игроков в этот режим достигло 250 миллионов.
В режиме Save the World 98% человеческого населения Земли внезапно исчезли, а игроку нужно найти ресурсы, уцелевших и других союзников, для того чтобы найти способ вернуть Землю в ее нормальное состояние.
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