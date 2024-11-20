Вийшов реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — фани у захваті, Росія хоче заборонити

20 листопада відбувся офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. — гри про Чорнобильську зону відчуження від української компанії GSC Game World. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl прихильники культової гри у всьому світі чекали понад 10 років.
Головні тези:
- Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl був довгоочікуваним подією для фанатів культової гри про Чорнобильську зону відчуження.
- Гра розповідає про пригоди самотнього сталкера у світі, де панують мутанти, аномалії та різні фракції на території зони відчуження.
- Росія намагається заборонити продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 через відсутність російськомовної озвучки та підтримки ЗСУ з боку розробників.
- Попри спекуляції та конфлікти, гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зберігає популярність та високі оцінки критиків.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшов з присвятою ЗСУ
О 18.00 пройшов офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. У зв’язку з масовим завантаженням гри українськими користувачами провайдери по всій країні зіткнулися з проблемами в роботі мереж.
У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники залишили присвяту українським військовим:
Усього новий S.T.A.L.K.E.R. 2 має чотири видання: стандартне, лімітоване, колекційне й ультимативне. Вони відрізняються наповненням, більше про кожне можна дізнатися на офіційному сайті.
Сюжет гри відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини. У 2006 році на Чорнобильській АЕС стався другий вибух, що створив "Зону" — місце, яке тепер населяють мутанти й аномалії.
Сюжет нової частини розповість про пригоди самотнього сталкера (дослідника "Зони"). Як і в попередніх іграх серії, користувачі зустрінуться з аномаліями, мутантами та представниками різних фракцій, які живуть на території зони відчуження.
Гру анонсували ще у 2010 році, але за два роки розробку припинили, не домовившись із власниками прав на інтелектуальну власність. У 2018 році GSC знову нагадали про "Сталкер", запустивши тематичний сайт. А у 2020 році показали перший трейлер нової частини.
О 18:00 за київським часом гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступною на ПК та Xbox. GSC Game World з цієї нагоди опублікувала свіжий трейлер гри.
Журналісти та критики, що отримали ранній доступ до гри, вже почали публікувати огляди та оцінки. ПК-версія гри дебютувала на Metacritic з оцінкою 76 зі 100, сформованою на основі відгуків 44 критиків. Xbox-версія отримала вищу оцінку — 79 зі 100 (на основі 12 оглядів). OpenCritic наводить оцінку 77 зі 100 і зазначає, що 64% критиків рекомендують гру до придбання.
З усім тим, гра від української студії GSC Game World, яку називали однієї з найбільш очікуваних ігор року, вже три тижні залишається у списку найбільш продаваних ігор в Steam, а останню добу очолює цей рейтинг.
Росія збирається заборонити продаж S.T.A.L.K.E.R. 2
Гру ще кілька разів переносили, зокрема через повномасштабне вторгнення. Про цей період компанія зняла окремий фільм. У відповідь на агресію Росії GSC Game World українізувала підзаголовок гри з "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl".
Вихід гри в Росії також скасували, як і російськомовну озвучку. У відповідь жителі РФ почали шантажувати компанію, щоб та повернула озвучку, і навіть "злили" тестову збірку гри у відкритий доступ.
Проте вимоги шантажистів GSC Game World так і не виконала. Окрім цього, російські посадовці навіть припустили заборону гри на території РФ через розробників, які підтримують ЗСУ.
Про це заявив депутат Державної думи країни-агресора Росії Антон Горєлкін.
Російський депутат додав, що якщо після виходу в грі буде виявлено "протиправну інформацію", то влада вживе "найсуворіших заходів". До відповідальності, пояснив одіозний депутат, можуть притягнути навіть тих, хто займається поширенням інформації.
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