Вийшов реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — фани у захваті, Росія хоче заборонити

20 листопада відбувся офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. — гри про Чорнобильську зону відчуження від української компанії GSC Game World. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl прихильники культової гри у всьому світі чекали понад 10 років.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшов з присвятою ЗСУ

О 18.00 пройшов офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. У зв’язку з масовим завантаженням гри українськими користувачами провайдери по всій країні зіткнулися з проблемами в роботі мереж.

У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники залишили присвяту українським військовим:

Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде і вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов…» Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять усім, кого забрала ця війна. Поширити

Присвята ЗСУ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Усього новий S.T.A.L.K.E.R. 2 має чотири видання: стандартне, лімітоване, колекційне й ультимативне. Вони відрізняються наповненням, більше про кожне можна дізнатися на офіційному сайті.

Сюжет гри відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини. У 2006 році на Чорнобильській АЕС стався другий вибух, що створив "Зону" — місце, яке тепер населяють мутанти й аномалії.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Сюжет нової частини розповість про пригоди самотнього сталкера (дослідника "Зони"). Як і в попередніх іграх серії, користувачі зустрінуться з аномаліями, мутантами та представниками різних фракцій, які живуть на території зони відчуження.

У новій частині розробники обіцяють нелінійну історію з кількома кінцівками, якісну графіку, динамічну зміну погоди та підтримку модифікацій від гравців. На початку продукт матиме лише однокористувацький режим, багатокористувацький додадуть пізніше з безплатним оновленням. Поширити

Гру анонсували ще у 2010 році, але за два роки розробку припинили, не домовившись із власниками прав на інтелектуальну власність. У 2018 році GSC знову нагадали про "Сталкер", запустивши тематичний сайт. А у 2020 році показали перший трейлер нової частини.

О 18:00 за київським часом гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступною на ПК та Xbox. GSC Game World з цієї нагоди опублікувала свіжий трейлер гри.

Журналісти та критики, що отримали ранній доступ до гри, вже почали публікувати огляди та оцінки. ПК-версія гри дебютувала на Metacritic з оцінкою 76 зі 100, сформованою на основі відгуків 44 критиків. Xbox-версія отримала вищу оцінку — 79 зі 100 (на основі 12 оглядів). OpenCritic наводить оцінку 77 зі 100 і зазначає, що 64% критиків рекомендують гру до придбання.

З усім тим, гра від української студії GSC Game World, яку називали однієї з найбільш очікуваних ігор року, вже три тижні залишається у списку найбільш продаваних ігор в Steam, а останню добу очолює цей рейтинг.

Росія збирається заборонити продаж S.T.A.L.K.E.R. 2

Гру ще кілька разів переносили, зокрема через повномасштабне вторгнення. Про цей період компанія зняла окремий фільм. У відповідь на агресію Росії GSC Game World українізувала підзаголовок гри з "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl".

Вихід гри в Росії також скасували, як і російськомовну озвучку. У відповідь жителі РФ почали шантажувати компанію, щоб та повернула озвучку, і навіть "злили" тестову збірку гри у відкритий доступ.

Проте вимоги шантажистів GSC Game World так і не виконала. Окрім цього, російські посадовці навіть припустили заборону гри на території РФ через розробників, які підтримують ЗСУ.

Про це заявив депутат Державної думи країни-агресора Росії Антон Горєлкін.

Я вважаю, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl має всі шанси опинитися офіційно забороненою на території Росії. Не думаю, щоправда, що це станеться на підставі лише того факту, що розробники відеоігри підтримують ЗСУ. Поширити

Російський депутат додав, що якщо після виходу в грі буде виявлено "протиправну інформацію", то влада вживе "найсуворіших заходів". До відповідальності, пояснив одіозний депутат, можуть притягнути навіть тих, хто займається поширенням інформації.