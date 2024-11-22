Гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів по всьому світу
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Гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів по всьому світу

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
Джерело:  online.ua

22 листопада стало відомо, що за 2 дні після премʼєри комп'ютерної гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" було продано більш ніж 1 млн копій.

Головні тези:

  • Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля побила рекорди продажів, здобувши понад 1 мільйон проданих копій всього за 2 дні.
  • Реліз гри супроводжується патріотичним присвяченням роботи українським захисникам, покладаючи особливий акцент на мужність та відданість.
  • Розробники активно працюють над виправленням можливих багів та випуском частих оновлень для підтримки гри.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля здобув популярність на Twitch, зібравши понад 416,4 тис глядачів на піку, ставши п'ятим серед усіх ігор 2024 року.
  • Згідно з аналітикою Streams Charts, гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля має потенціал для великих успіхів у геймінговій індустрії.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів

Про це повідомляє пресслужба GSC World Games.

Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля виходить сильніше від кожного з нас. Дякуємо вам, сталкери!.

Розробники наголосили, що мова йде лише про копії гри, яку придбали в онлайн-магазинах.

Ще більше гравців "відправились у зону ЧАЕС" завдяки підписці Game Pass.

Реліз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": гру присвятили ЗСУ

У титрах гри, розробник зазначив, що "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" присвячена тим, хто захищає Україну.

Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов..."Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна.

Компанія-розробник наголосила, що оскільки Ѕ.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — це масштабна гра, в ній ще можуть бути певні баги, втім, розробники стежитимуть за повідомленнями гравців, щоб якнайшвидше все виправити.

У перші дні після релізу ми будемо робити хотфікси, та випускати їх якомога частіше наскільки це буде реально зробити. Далі ми перейдемо до більших оновлень, які включатимуть постійні покращення.

За даними української аналітичної компанії Streams Charts, у день релізу гри розділ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Twitch зібрав понад 416,4 тис. глядачів на піку — це найкращий результат серед усіх ігор того дня і п’ятий результат серед усіх ігрових релізів у 2024 році.

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