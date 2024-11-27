Корупція і некомпетентність. Буданов про таємну передачу Росії українських бомбардувальників і ракет

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відреагував на інформацію щодо використання Росією українських бомбардувальників Ту-160, отриманих 25 років тому від України. Генерал-лейтенант зазначив, що саме корупція та некомпетентність призводять до таких антидержавницьких рішень.
Головні тези:
- Корупція та некомпетентність українських чиновників призводять до антидержавницьких рішень, таких як таємна передача авіації до Росії.
- Ідентифікація українських літаків у складі російської армії підкреслює важливість розслідування та запобігання подібним порушенням для забезпечення національної безпеки.
- Кирило Буданов наголосив, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного.
Буданов закликав не допускати подібних злочинів заради перемоги України
Начальник ГУР МО України наголосив на важливості журналістського розслідування щодо використання Росією української авіації. Зокрема літаків, які у 90-х роках Україна передала РФ в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.
Українські бомбардувальники у складі армії РФ — що відомо
Журналісти проєкту “Схеми” провели детальний аналіз відкритих даних та зіставили серійні номери літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, дані з міжнародних авіареєстрів і номери бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало ГУР.
В результаті вдалося ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, які Київ передав Москві.
Що важливо розуміти, насамперед про Ту-160, яким в Росії надали інші назви:
"Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"),
"Василь Сенько" ("11"),
"Олександр Новиков" ("12"),
"Володимир Судець" ("15"),
"Олексій Плохов" ("16"),
"Андрій Туполев" ("18"),
"Ігор Сікорський" ("22").
Розслідувачі звертають увагу на те, що щонайменше 6 літаків перебувають у бойовому складі армії РФ.
Окрім того, вдалося виявити угоду між українським урядом на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року.
Відповідно до неї Україна передала РФ 8 важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Москва компенсувала Україні борг за російський газ — на суму 275 мільйонів гривень. Це — визначена вартість переданого обладнання.
Окрім того, вказано, що передача літаків та ракет відбулась без згоди парламенту України. За слова журналістів, вартість вказаного озброєння була заниженою аж вдесятеро.
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