Корупція і некомпетентність. Буданов про таємну передачу Росії українських бомбардувальників і ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

Корупція і некомпетентність. Буданов про таємну передачу Росії українських бомбардувальників і ракет

Кирило Буданов
Корупція і некомпетентність. Буданов про таємну передачу Росії українських бомбардувальників і ракет

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відреагував на інформацію щодо використання Росією українських бомбардувальників Ту-160, отриманих 25 років тому від України. Генерал-лейтенант зазначив, що саме корупція та некомпетентність призводять до таких антидержавницьких рішень.

Головні тези:

  • Корупція та некомпетентність українських чиновників призводять до антидержавницьких рішень, таких як таємна передача авіації до Росії.
  • Ідентифікація українських літаків у складі російської армії підкреслює важливість розслідування та запобігання подібним порушенням для забезпечення національної безпеки.
  • Кирило Буданов наголосив, що інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного.

Буданов закликав не допускати подібних злочинів заради перемоги України

Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Начальник ГУР МО України наголосив на важливості журналістського розслідування щодо використання Росією української авіації. Зокрема літаків, які у 90-х роках Україна передала РФ в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного, — підкреслив Кирило Буданов.

Українські бомбардувальники у складі армії РФ — що відомо

Журналісти проєкту “Схеми” провели детальний аналіз відкритих даних та зіставили серійні номери літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, дані з міжнародних авіареєстрів і номери бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало ГУР.

В результаті вдалося ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, які Київ передав Москві.

Що важливо розуміти, насамперед про Ту-160, яким в Росії надали інші назви:

  1. "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"),

  2. "Василь Сенько" ("11"),

  3. "Олександр Новиков" ("12"),

  4. "Володимир Судець" ("15"),

  5. "Олексій Плохов" ("16"),

  6. "Андрій Туполев" ("18"),

  7. "Ігор Сікорський" ("22").

Розслідувачі звертають увагу на те, що щонайменше 6 літаків перебувають у бойовому складі армії РФ.

Окрім того, вдалося виявити угоду між українським урядом на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року.

Відповідно до неї Україна передала РФ 8 важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Москва компенсувала Україні борг за російський газ — на суму 275 мільйонів гривень. Це — визначена вартість переданого обладнання.

Окрім того, вказано, що передача літаків та ракет відбулась без згоди парламенту України. За слова журналістів, вартість вказаного озброєння була заниженою аж вдесятеро.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами уразили російський бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" — джерела
Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Крематорії і масові поховання. Буданов розкрив план підготовки РФ до війни проти України
ГУР
Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ використовує українські бомбардувальники — відео
Ту-160

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?