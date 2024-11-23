Крематорії і масові поховання. Буданов розкрив план підготовки РФ до війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Крематорії і масові поховання. Буданов розкрив план підготовки РФ до війни проти України

ГУР
Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що до нового геноциду українського народу країна-агресорка Росія готувалася задовго до повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Головні тези:

  • Буданов описав плани режиму Путіна щодо знищення українських вчителів, журналістів, священників, письменників та усіх патріотів.
  • Геноцидальна політика РФ виявилася синхронною та маніакальною, спираючись на доктринальні положення російської військової влади.
  • Жахливі злочини російських військових у різних населених пунктах України показали безжалісність та жорстокість путінського режиму.

Росія детально планувала геноцид українського народу

Згідно з даними Кирила Буданова, підготовка РФ до геноциду включала формування розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв, а також передбачала масові поховання.

З такою заявою начальник ГУР виступив під час виступу на форумі “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

Шеф української розвідки підтвердив, що режим російського диктатора Володимира Путіна цілеспрямовано проводив підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Як відомо, Путін багато разів публічно заперечував право української нації на існування.

Пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Як зазначив шеф української розвідки, геноцид українців фактично перетворився у Росії на обов’язкове суспільне переконання, спущене згори.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Кого насамперед планував знищити режим Путіна в Україні

Згідно з даними Кирила Буданова, напередодні початку повномасштабної війни російським загарбникам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

Армія РФ мала намір розстріляти та вбити вчителів української мови, літератури, історії, ветеранів АТО, журналістів, науковців, письменників, священників Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадських й політичних діячів, очільників органів державної влади та самоврядування..

Що важливо розуміти, маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти.

Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова
Дмитро “Сліп” Кухарчук
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Про що молиться Буданов. Головний капелан ГУР розкрив неочікувані подробиці
Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Найвищий рейтинг довіри серед українців у Залужного, Буданова і Зеленського — опитування
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?