Крематорії і масові поховання. Буданов розкрив план підготовки РФ до війни проти України

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що до нового геноциду українського народу країна-агресорка Росія готувалася задовго до повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Росія детально планувала геноцид українського народу

Згідно з даними Кирила Буданова, підготовка РФ до геноциду включала формування розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв, а також передбачала масові поховання.

З такою заявою начальник ГУР виступив під час виступу на форумі “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

Шеф української розвідки підтвердив, що режим російського диктатора Володимира Путіна цілеспрямовано проводив підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Як відомо, Путін багато разів публічно заперечував право української нації на існування.

Пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Як зазначив шеф української розвідки, геноцид українців фактично перетворився у Росії на обов’язкове суспільне переконання, спущене згори.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Кого насамперед планував знищити режим Путіна в Україні

Згідно з даними Кирила Буданова, напередодні початку повномасштабної війни російським загарбникам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

Армія РФ мала намір розстріляти та вбити вчителів української мови, літератури, історії, ветеранів АТО, журналістів, науковців, письменників, священників Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадських й політичних діячів, очільників органів державної влади та самоврядування..

Що важливо розуміти, маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти.