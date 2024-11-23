Крематорії і масові поховання. Буданов розкрив план підготовки РФ до війни проти України

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що до нового геноциду українського народу країна-агресорка Росія готувалася задовго до повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.
Головні тези:
- Буданов описав плани режиму Путіна щодо знищення українських вчителів, журналістів, священників, письменників та усіх патріотів.
- Геноцидальна політика РФ виявилася синхронною та маніакальною, спираючись на доктринальні положення російської військової влади.
- Жахливі злочини російських військових у різних населених пунктах України показали безжалісність та жорстокість путінського режиму.
Росія детально планувала геноцид українського народу
Згідно з даними Кирила Буданова, підготовка РФ до геноциду включала формування розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв, а також передбачала масові поховання.
З такою заявою начальник ГУР виступив під час виступу на форумі “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.
Шеф української розвідки підтвердив, що режим російського диктатора Володимира Путіна цілеспрямовано проводив підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.
Як відомо, Путін багато разів публічно заперечував право української нації на існування.
Як зазначив шеф української розвідки, геноцид українців фактично перетворився у Росії на обов’язкове суспільне переконання, спущене згори.
Кого насамперед планував знищити режим Путіна в Україні
Згідно з даними Кирила Буданова, напередодні початку повномасштабної війни російським загарбникам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.
Армія РФ мала намір розстріляти та вбити вчителів української мови, літератури, історії, ветеранів АТО, журналістів, науковців, письменників, священників Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадських й політичних діячів, очільників органів державної влади та самоврядування..
Що важливо розуміти, маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти.
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