Про що молиться Буданов. Головний капелан ГУР розкрив неочікувані подробиці

Керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов розповів, що начальник воєнної розвідки Кирило Буданов вірить у Бога. Як виявилося, він разом з дружиною відвідує богослужіння, коли має час.

Буданов просить у Бога про перемогу для України

Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними, — розповів Холодов. Поширити

Журналістка поцікавилася у капелана ГУР, про що насправді молиться шеф української розвідки.

Той відповів чітко та лаконічно: "Він молиться про перемогу українського народу над ворогами".

Що важливо розуміти, Кирило Буданов веде досить закритий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці.

Попри це, доволі часто начальник ГУР вирушає безпосередньо на поле бою, де керує важливим операціями та допомагає свої бійцям звільняти захоплені Росією українські території.

Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, як він ставиться до нещодавніх “розслідувань”, які мали на меті підірвати репутацію начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

Як на мене, це політична боротьба. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, зараз точно не час для політичної боротьби. Зараз час для об'єднання. Чесно кажу, в мене викликає це жорсткий когнітивний дисонанс, шок. Ну чому люди таким займаються? Я ставлюся до Буданова добре. Вважаю, що це генерал, на відміну від багатьох генералів, які не можуть і не мають права носити це звання. Дмитро “Сліп” Кухарчук Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр

Як зазначив “Сліп”, українцям потрібно нарешті навчитися фільтрувати інформацію, хоча це не так просто, як здається.