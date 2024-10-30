О чем молится Буданов. Главный капеллан ГУР раскрыл неожиданные подробности

Руководитель Службы военного капелланства Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Холодов рассказал, что начальник военной разведки Кирилл Буданов действительно верующий человек. Как оказалось, он вместе с супругой посещает богослужение, когда есть время.
Главные тезисы
- Кирилл Буданов – верующий человек, который молится о победе для Украины.
- Начальник ГУР редко появляется на публике, но довольно часто находится на поле боя вместе со своими бойцами.
- Комбат 3 ОШБр считает попытки дискредитации Буданова политической борьбой.
Буданов просит у Бога о победе для Украины
Журналистка поинтересовалась у капеллана ГУР, о чем на самом деле молится шеф украинской разведки.
Тот ответил четко и лаконично: "Он молится о победе украинского народа над врагами".
Что важно понимать, Кирилл Буданов ведет достаточно закрытый образ жизни, редко появляясь на публике.
Несмотря на это, часто начальник ГУР отправляется непосредственно на поле боя, где руководит важными операциями и помогает своим бойцам освобождать захваченные Россией украинские территории.
Комбат 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук отреагировал на попытки дискредитации Буданова
Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, как он относится к недавним "расследованиям", которые преследовали цель подорвать репутацию начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
Как отметил “Слип”, украинцам нужно наконец-то научиться фильтровать информацию, хотя это не так просто, как кажется.
В первую очередь комбат 3 ОШБр призывает развивать критическое мышление.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-