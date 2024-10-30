О чем молится Буданов. Главный капеллан ГУР раскрыл неожиданные подробности

По-моему, это политическая борьба. Единственное, что я могу сказать на этот счет, сейчас точно не время для политической борьбы. Теперь время для объединения. Честно говорю, у меня вызывает это жесткий когнитивный диссонанс, шок. Ну почему люди таким занимаются? Я отношусь к Буданову хорошо. Я считаю, что это генерал, в отличие от многих генералов, которые не могут и не имеют права носить это звание, — заявил командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр.