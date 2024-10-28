Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова

Дмитро “Сліп” Кухарчук
Джерело:  online.ua

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, як він ставиться до нещодавніх “розслідувань”, які мали на меті підірвати репутацію начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

Головні тези:

  • “Сліп” вважає, що проти глави ГУР розпочали політичну боротьбу.
  • Комбат 3 ОШБр відверто зізнався, як він насправді ставиться до Кирила Буданова.
  • “Сліп” порадив українцям, як навчитися фільтрувати інформацію та розвивати критичне мислення.

“Сліп” засудив намагання очернити Буданова та його команду

На початку жовтня видання “Українська правда”, посилаючись на своїх інсайдерів в Міноборони, оприлюднило матеріал, в якому звинуватило керівництво державного підприємства “Спецтехноекспорт” (СТЕ) у зриві контрактів з Агентством оборонних закупівель і закупівлі зброї за завищеними цінами.

Оскільки СТЕ раніше знаходилося під контролем ГУР, цей скандал також торкнувся начальника воєнної розвідки Кирила Буданова.

Як на мене, це політична боротьба. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, зараз точно не час для політичної боротьби. Зараз час для об'єднання. Чесно кажу, в мене викликає це жорсткий когнітивний дисонанс, шок. Ну чому люди таким займаються? Я ставлюся до Буданова добре. Вважаю, що це генерал, на відміну від багатьох генералів, які не можуть і не мають права носити це звання.

Дмитро “Сліп” Кухарчук

Дмитро “Сліп” Кухарчук

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр

За словами “Сліпа”, українцям потрібно нарешті навчитися фільтрувати інформацію, хоча це не так просто, як здається. Насамперед комбат 3 ОШБр закликає розвивати критичне мислення.

Для того, щоб у людини було критичне мислення, вона має якось розвиватися: читати книжки, особливо літературу, яка розвиває критичне мислення, вивчати світ навколо себе. Намагайтесь інтелектуально розвиватися.

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