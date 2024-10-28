Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, як він ставиться до нещодавніх “розслідувань”, які мали на меті підірвати репутацію начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.
Головні тези:
- “Сліп” вважає, що проти глави ГУР розпочали політичну боротьбу.
- Комбат 3 ОШБр відверто зізнався, як він насправді ставиться до Кирила Буданова.
- “Сліп” порадив українцям, як навчитися фільтрувати інформацію та розвивати критичне мислення.
“Сліп” засудив намагання очернити Буданова та його команду
На початку жовтня видання “Українська правда”, посилаючись на своїх інсайдерів в Міноборони, оприлюднило матеріал, в якому звинуватило керівництво державного підприємства “Спецтехноекспорт” (СТЕ) у зриві контрактів з Агентством оборонних закупівель і закупівлі зброї за завищеними цінами.
Оскільки СТЕ раніше знаходилося під контролем ГУР, цей скандал також торкнувся начальника воєнної розвідки Кирила Буданова.
За словами “Сліпа”, українцям потрібно нарешті навчитися фільтрувати інформацію, хоча це не так просто, як здається. Насамперед комбат 3 ОШБр закликає розвивати критичне мислення.
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