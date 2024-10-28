Комбат 3 ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук відреагував на спроби дискредитації Буданова

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, як він ставиться до нещодавніх “розслідувань”, які мали на меті підірвати репутацію начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

“Сліп” засудив намагання очернити Буданова та його команду

На початку жовтня видання “Українська правда”, посилаючись на своїх інсайдерів в Міноборони, оприлюднило матеріал, в якому звинуватило керівництво державного підприємства “Спецтехноекспорт” (СТЕ) у зриві контрактів з Агентством оборонних закупівель і закупівлі зброї за завищеними цінами.

Оскільки СТЕ раніше знаходилося під контролем ГУР, цей скандал також торкнувся начальника воєнної розвідки Кирила Буданова.

Як на мене, це політична боротьба. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, зараз точно не час для політичної боротьби. Зараз час для об'єднання. Чесно кажу, в мене викликає це жорсткий когнітивний дисонанс, шок. Ну чому люди таким займаються? Я ставлюся до Буданова добре. Вважаю, що це генерал, на відміну від багатьох генералів, які не можуть і не мають права носити це звання. Дмитро “Сліп” Кухарчук Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр

За словами “Сліпа”, українцям потрібно нарешті навчитися фільтрувати інформацію, хоча це не так просто, як здається. Насамперед комбат 3 ОШБр закликає розвивати критичне мислення.