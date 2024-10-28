Комбат 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук отреагировал на попытки дискредитации Буданова

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, как он относится к недавним "расследованиям", которые преследовали цель взорвать репутацию начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
Главные тезисы
- “Слип” считает, что против главы ГУР начали политическую борьбу.
- Комбат 3 ОШБр откровенно признался, как он действительно относится к Кириллу Буданову.
- “Слип” посоветовал украинцам, как научиться фильтровать информацию и развивать критическое мышление.
"Слип" осудил попытки очернить Буданова и его команду
В начале октября издание "Украинская правда", ссылаясь на своих инсайдеров в Минобороны, обнародовало материал, в котором обвинило руководство государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЕ) в срыве контрактов с Агентством оборонных закупок и закупке оружия по завышенным ценам.
Поскольку СТЕ раньше находилось под контролем ГУР, этот скандал также коснулся начальника военной разведки Кирилла Буданова.
По словам "Слепа", украинцам нужно наконец-то научиться фильтровать информацию, хотя это не так просто, как кажется. В первую очередь комбат 3 ОШБр призывает развивать критическое мышление.
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