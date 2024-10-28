Комбат 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук отреагировал на попытки дискредитации Буданова

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, как он относится к недавним "расследованиям", которые преследовали цель взорвать репутацию начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

"Слип" осудил попытки очернить Буданова и его команду

В начале октября издание "Украинская правда", ссылаясь на своих инсайдеров в Минобороны, обнародовало материал, в котором обвинило руководство государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЕ) в срыве контрактов с Агентством оборонных закупок и закупке оружия по завышенным ценам.

Поскольку СТЕ раньше находилось под контролем ГУР, этот скандал также коснулся начальника военной разведки Кирилла Буданова.

По-моему, это политическая борьба. Единственное, что я могу сказать на этот счет, сейчас точно не время для политической борьбы. Теперь время для объединения. Честно говорю, у меня вызывает это жесткий когнитивный диссонанс, шок. Ну почему люди таким занимаются? Я отношусь к Буданову хорошо. Считаю, что это генерал, в отличие от многих генералов, которые не могут и не вправе носить это звание. Дмитрий "Слип" Кухарчук Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр

По словам "Слепа", украинцам нужно наконец-то научиться фильтровать информацию, хотя это не так просто, как кажется. В первую очередь комбат 3 ОШБр призывает развивать критическое мышление.