Крематории и массовые захоронения. Буданов раскрыл план подготовки РФ к войне против Украины

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что к новому геноциду украинского народа страна-агрессорка Россия готовилась задолго до полномасштабного вторжения, состоявшегося 24 февраля 2022 года.
Главные тезисы
- Буданов описал планы режима Путина по уничтожению украинских учителей, журналистов, священников, писателей и всех патриотов.
- Геноцидальная политика РФ оказалась синхронной и маниакальной, опираясь на доктринальные положения российских военных властей.
- Ужасные преступления российских военных в разных населенных пунктах Украины показали безжалостность и жестокость путинского режима.
Россия подробно планировала геноцид украинского народа
Согласно данным Кирилла Буданова, подготовка РФ к геноциду включала формирование расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев, а также предполагала массовые захоронения.
С таким заявлением начальник ГУР выступил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".
Шеф украинской разведки подтвердил, что режим российского диктатора Владимира Путина вел целенаправленную подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.
Как известно, Путин многократно публично отрицал право украинской нации на существование.
Как отметил шеф украинской разведки, геноцид украинцев фактически превратился в России в обязательное общественное убеждение, спущенное сверху.
Кого в первую очередь планировал уничтожить режим Путина в Украине
Согласно данным Кирилла Буданова, в преддверии начала полномасштабной войны российским захватчикам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.
Армия РФ была намерена расстрелять и убить учителей украинского языка, литературы, истории, ветеранов АТО, журналистов, ученых, писателей, священников Православной церкви Украины и других конфессий, поддерживавших Украину, общественных и политических деятелей, руководителей органов государственной власти и самоуправления.
Что важно понимать, маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.
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