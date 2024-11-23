Крематории и массовые захоронения. Буданов раскрыл план подготовки РФ к войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Крематории и массовые захоронения. Буданов раскрыл план подготовки РФ к войне против Украины

ГУР
Буданов
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Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что к новому геноциду украинского народа страна-агрессорка Россия готовилась задолго до полномасштабного вторжения, состоявшегося 24 февраля 2022 года.

Главные тезисы

  • Буданов описал планы режима Путина по уничтожению украинских учителей, журналистов, священников, писателей и всех патриотов.
  • Геноцидальная политика РФ оказалась синхронной и маниакальной, опираясь на доктринальные положения российских военных властей.
  • Ужасные преступления российских военных в разных населенных пунктах Украины показали безжалостность и жестокость путинского режима.

Россия подробно планировала геноцид украинского народа

Согласно данным Кирилла Буданова, подготовка РФ к геноциду включала формирование расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев, а также предполагала массовые захоронения.

С таким заявлением начальник ГУР выступил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Шеф украинской разведки подтвердил, что режим российского диктатора Владимира Путина вел целенаправленную подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Как известно, Путин многократно публично отрицал право украинской нации на существование.

Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя, неоднократно призывали к уничтожению украинцев.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Как отметил шеф украинской разведки, геноцид украинцев фактически превратился в России в обязательное общественное убеждение, спущенное сверху.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Кого в первую очередь планировал уничтожить режим Путина в Украине

Согласно данным Кирилла Буданова, в преддверии начала полномасштабной войны российским захватчикам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

Армия РФ была намерена расстрелять и убить учителей украинского языка, литературы, истории, ветеранов АТО, журналистов, ученых, писателей, священников Православной церкви Украины и других конфессий, поддерживавших Украину, общественных и политических деятелей, руководителей органов государственной власти и самоуправления.

Что важно понимать, маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.

Мы видели ужасающие массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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