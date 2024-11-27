Коррупция и некомпетентность. Буданов о тайной передаче России украинских бомбардировщиков и ракет

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отреагировал на информацию по использованию Россией украинских бомбардировщиков Ту-160, полученных 25 лет назад от Украины . Генерал-лейтенант отметил, что именно коррупция и некомпетентность приводят к таким антигосударственным решениям.

Буданов призвал не допускать подобных преступлений ради победы Украины

Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, платящая чрезвычайно высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Начальник ГУР МО Украины отметил важность журналистского расследования по использованию Россией украинской авиации. В частности, самолетов, которые в 90-х годах Украина передала РФ в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Преодолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда изменимся необратимо. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого, подчеркнул Кирилл Буданов. Поделиться

Украинские бомбардировщики в составе армии РФ — что известно

Журналисты проекта "Схемы" провели детальный анализ открытых данных и сопоставили серийные номера самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данные из международных авиареестров и номера бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало ГУР.

В результате удалось идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданные Киевом Москве.

Что важно понимать прежде всего о Ту-160, которым в России предоставили другие названия:

"Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Расследователи обращают внимание на то, что не менее шести самолетов находятся в боевом составе армии РФ.

Кроме того, удалось обнаружить соглашение между украинским правительством во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве Владимира Путина, подписанное в Ялте 1999 года.

Согласно ей Украина передала РФ 8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Москва компенсировала Украине долг за российский газ — на сумму 275 миллионов гривен. Это определенная стоимость переданного оборудования.

Кроме того, отмечено, что передача самолетов и ракет состоялась без согласия парламента Украины. По словам журналистов, стоимость указанного вооружения была занижена в десять раз.