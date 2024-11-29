Буданов впервые отреагировал на слухи о собственном увольнении

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что слухи о его возможном увольнении являются "очередным вбросом" РФ с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.

Буданов опроверг громкие слухи, которые распространила РФ

Комментарий шефа украинской разведки прозвучал после того, как издание NV сообщило, что в Офисе президента Украины, мол, намерены уволить Кирилла Буданова.

Кроме того, утверждалось, что это кадровое решение "лоббирует" глава ОПУ Андрей Ермак.

Журналисты поинтересовались у главы ГУР, какие у него отношения с Офисом президента. Буданов подчеркнул, что речь идет об "обычном рабочем формате".

Он также заверил, что у них нормальные рабочие отношения с Владимиром Зеленским.

Реагируя на недавние угрозы российского диктатора Владимира Путина по поводу использования против украинцев новых ракет, руководитель ГУР сказал, что это попытка помешать любым попыткам закончить войну.

Кирилл Буданов обратил внимание на то, что против Украины использованы практически все виды вооружений — от подлодок до стратегической авиации.

Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Буданов раскрыл первоначальный план Путина относительно Украины

По словам шефа украинской разведки генерала-лейтенанта Кирилла Буданова, к новому геноциду украинского народа Россия готовилась задолго до полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

Российские оккупанты планировали расстрелять и убить учителей украинского языка, литературы, истории, ветеранов АТО, журналистов, ученых, писателей, священников Православной церкви Украины и других конфессий, поддерживавших Украину, общественных и политических деятелей, руководителей органов государственной власти и самоуправления.

Кроме того, указано, что маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, где проводила оккупацию армия РФ.