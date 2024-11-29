Зеленский провел переговоры с Шольцем на фоне громкого скандала

29 ноября глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Что важно понимать, это произошло после скандальной беседы немецкого лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Зеленский выразил благодарность Шольцу за мощную поддержку Украины.
- Совместные решения Киева и Берлина дадут больше возможностей для укрепления Сил обороны Украины.
- Шольц объяснил, зачем звонил Путину.
Переговоры Зеленского и Шольца — что известно
По словам украинского лидера, он выразил благодарность своему визави за лидерство официального Берлина в поддержке Украины, в первую очередь с целью усиления ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.
Кроме того, в центре переговоров сторон были будущие совместные решения, которые дадут еще больше возможностей для укрепления Сил обороны Украины на поле боя.
Кроме того, указано, что Олаф Шольц поделился с Владимиром Зеленским подробностями своих скандальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
На этом фоне глава государства напомнил своему визаву, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за войну, прекратить ее.
Зачем Шольц звонил по телефону Путину
Что важно понимать, канцлер ФРГ не перестает защищать свою скандальную беседу с нелегитимным главой Кремля и считает этот звонок правильным решением.
Он также напомнил, что очень много раз проводил телефонные переговоры с российским диктатором до конца 2022 года.
По словам немецкого лидера, в его стране есть люди, верящие, что "простой телефонный звонок принесет мир на следующий день".
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