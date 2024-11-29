Зеленский провел переговоры с Шольцем на фоне громкого скандала

29 ноября глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Что важно понимать, это произошло после скандальной беседы немецкого лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры Зеленского и Шольца — что известно

По словам украинского лидера, он выразил благодарность своему визави за лидерство официального Берлина в поддержке Украины, в первую очередь с целью усиления ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

Кроме того, в центре переговоров сторон были будущие совместные решения, которые дадут еще больше возможностей для укрепления Сил обороны Украины на поле боя.

Усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины на всех фронтах критически важны для принуждения агрессора к реальному миру. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, указано, что Олаф Шольц поделился с Владимиром Зеленским подробностями своих скандальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

На этом фоне глава государства напомнил своему визаву, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за войну, прекратить ее.

Настоящий мир может быть достигнут только силой, убежден Владимир Зеленский. Поделиться

Зачем Шольц звонил по телефону Путину

Что важно понимать, канцлер ФРГ не перестает защищать свою скандальную беседу с нелегитимным главой Кремля и считает этот звонок правильным решением.

Он также напомнил, что очень много раз проводил телефонные переговоры с российским диктатором до конца 2022 года.

И это никогда не было приятным разговором. В этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить даже для того, чтобы это услышать. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

По словам немецкого лидера, в его стране есть люди, верящие, что "простой телефонный звонок принесет мир на следующий день".