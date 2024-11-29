Это послание. В Британии проанализировали решение Путина

По мнению британских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин приказал запустить по Украине экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое послание Западу.

Что задумал Путин

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что еще 5 лет назад страна-агрессорка РФ официально заявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, запрещающего разработку и производство этих ракет.

На этом фоне важно понимать, что создание "Орешника" почти наверняка происходило до этого решения.

Иностранные разведчики также предполагают, что система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, впервые испытанной в 2011 году.

Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка означало стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты по России, — отмечает британское оборонное ведомство. Поделиться

По предварительным данным, страна-агрессорка РФ располагает лишь несколькими ракетами "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство.

По убеждению разведчиков, эта ракета, по всей вероятности, будет гораздо дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины.

Фото: x.com/DefenceHQ

Как Зеленский прокомментировал решение Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин пытается обострить ситуацию на фронте и за его пределами.

Главная цель нелегитимного главы Кремля — сделать все возможное, чтобы новый президент США Дональд Трамп не смог закончить захватническую войну РФ против Украины.

По словам Зеленского, по состоянию на сегодняшний день Путину окончание войны не нужно, а также глава Кремля "не хочет дать другим закончить эту войну".

Путин размахивает своим "Орешником для того, чтобы сорвать усилия Трампа, которые точно будут после инаугурации… Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что российский диктатор — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит.