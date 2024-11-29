Как остановить войну РФ против Украины — Меркель озвучила свое предложение

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель обратилась к Украине и ее союзникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, начатой Россией.
Главные тезисы
- Меркель подчеркнула, что очень важно не допустить победы РФ в войне.
- Она призывает всегда рассматривать дипломатические решения, параллельно с боевыми действиями.
- Бывший канцлер выражает поддержку Украине.
Меркель выступила с новым заявлением по поводу войны
Бывший канцлер ФРГ начала утверждать, что не хочет, чтобы страна-агрессорка РФ одержала победу на поле боя.
По ее словам, на посту канцлера она делала очень многое, чтобы не допустить масштабную эскалацию.
Меркель призывает Украину и мир не забывать о мирных инструментах для завершения войны
По убеждению немецкого политика, крайне важно "всегда параллельно рассматривать дипломатические решения".
Ангела Меркель также подчеркнула, что их не нужно обсуждать прямо сейчас, а только тогда, когда наступит подходящее время.
Несмотря на это, бывший канцлер РФ не объяснила, когда это может произойти.
Она также напомнила о своей поддержке того, что Берлин делает для Украины, и предположила, что Украине будет нелегко победить Россию.
Стоит отметить, что ранее бывший немецкий лидер выпустила свои мемуары, с чем связано ее активное присутствие в медиа после почти трех лет молчания.
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