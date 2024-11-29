Как остановить войну РФ против Украины — Меркель озвучила свое предложение

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель обратилась к Украине и ее союзникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, начатой Россией.

Меркель выступила с новым заявлением по поводу войны

Бывший канцлер ФРГ начала утверждать, что не хочет, чтобы страна-агрессорка РФ одержала победу на поле боя.

Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну. Ангела Меркель Экс-канцлер ФРГ

По ее словам, на посту канцлера она делала очень многое, чтобы не допустить масштабную эскалацию.

Это вопиющее нарушение международного права, которое он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) совершил с Украиной, — добавила Меркель. Поделиться

Меркель призывает Украину и мир не забывать о мирных инструментах для завершения войны

По убеждению немецкого политика, крайне важно "всегда параллельно рассматривать дипломатические решения".

Ангела Меркель также подчеркнула, что их не нужно обсуждать прямо сейчас, а только тогда, когда наступит подходящее время.

Несмотря на это, бывший канцлер РФ не объяснила, когда это может произойти.

Она также напомнила о своей поддержке того, что Берлин делает для Украины, и предположила, что Украине будет нелегко победить Россию.

Тем не менее, я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошее положение. Ангела Меркель Экс-канцлер ФРГ

Стоит отметить, что ранее бывший немецкий лидер выпустила свои мемуары, с чем связано ее активное присутствие в медиа после почти трех лет молчания.