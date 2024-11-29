Як зупинити війну РФ проти України — Меркель озвучила свою пропозицію

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель звернулася до України та її союзників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яку розпочала Росія.

Меркель виступила з новою заявою щодо війни

Колишня канцлерка ФРН почала стверджувати, що не хоче, аби країна-агресорка РФ здобула перемогу на полі бою.

Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну. Ангела Меркель Ексканцлерка ФРН

За її словами, на посту канцлерки вона робила дуже багато, щоб не допустити масштабну ескалацію.

Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) вчинив з Україною, — додала Меркель . Поширити

Меркель закликає Україну та світ не забувати про мирні інструменти для завершення війни

На переконання німецької політикині, вкрай важливо “завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення".

Ангела Меркель також наголосила, що їх не потрібно обговорювати просто зараз, а лише тоді, коли настане відповідний час.

Попри це, колишня канцлерка РФ не пояснила, коли це може статися.

Вона також нагадала про свою підтримку того, що офіційний Берлін робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.

Тим не менш, я підтримую все, що робить міжнародна спільнота, щоб поставити Україну в хороше становище. Ангела Меркель Ексканцлерка ФРН

Варто зазначити, що раніше колишня німецька лідера випустила свої мемуари, з чим пов’язана її активна присутність у медіа після майже трьох років мовчання.