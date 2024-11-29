Як зупинити війну РФ проти України — Меркель озвучила свою пропозицію
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Як зупинити війну РФ проти України — Меркель озвучила свою пропозицію

Меркель
Джерело:  DPA

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель звернулася до України та її союзників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яку розпочала Росія.

Головні тези:

  • Меркель наголосила, що дуже важливо не допустити перемогу РФ у війні.
  • Вона закликає завжди розглядати дипломатичні рішення паралельно з бойовими діями.
  • Колишня канцлерка висловлює підтримку Україні.

Меркель виступила з новою заявою щодо війни

Колишня канцлерка ФРН почала стверджувати, що не хоче, аби країна-агресорка РФ здобула перемогу на полі бою.

Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Ексканцлерка ФРН

За її словами, на посту канцлерки вона робила дуже багато, щоб не допустити масштабну ескалацію.

Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) вчинив з Україною, — додала Меркель .

Меркель закликає Україну та світ не забувати про мирні інструменти для завершення війни

На переконання німецької політикині, вкрай важливо “завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення".

Ангела Меркель також наголосила, що їх не потрібно обговорювати просто зараз, а лише тоді, коли настане відповідний час.

Попри це, колишня канцлерка РФ не пояснила, коли це може статися.

Вона також нагадала про свою підтримку того, що офіційний Берлін робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.

Тим не менш, я підтримую все, що робить міжнародна спільнота, щоб поставити Україну в хороше становище.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Ексканцлерка ФРН

Варто зазначити, що раніше колишня німецька лідера випустила свої мемуари, з чим пов’язана її активна присутність у медіа після майже трьох років мовчання.

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