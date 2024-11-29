Як зупинити війну РФ проти України — Меркель озвучила свою пропозицію

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель звернулася до України та її союзників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яку розпочала Росія.
Головні тези:
- Меркель наголосила, що дуже важливо не допустити перемогу РФ у війні.
- Вона закликає завжди розглядати дипломатичні рішення паралельно з бойовими діями.
- Колишня канцлерка висловлює підтримку Україні.
Меркель виступила з новою заявою щодо війни
Колишня канцлерка ФРН почала стверджувати, що не хоче, аби країна-агресорка РФ здобула перемогу на полі бою.
За її словами, на посту канцлерки вона робила дуже багато, щоб не допустити масштабну ескалацію.
Меркель закликає Україну та світ не забувати про мирні інструменти для завершення війни
На переконання німецької політикині, вкрай важливо “завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення".
Ангела Меркель також наголосила, що їх не потрібно обговорювати просто зараз, а лише тоді, коли настане відповідний час.
Попри це, колишня канцлерка РФ не пояснила, коли це може статися.
Вона також нагадала про свою підтримку того, що офіційний Берлін робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.
Варто зазначити, що раніше колишня німецька лідера випустила свої мемуари, з чим пов’язана її активна присутність у медіа після майже трьох років мовчання.
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