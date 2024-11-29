Это будет на руку Путину. Экс-президент Польши озвучил предупреждение Украине

Бывший польский лидер Александр Квасьневский призвал украинский народ не соглашаться на предложение о замораживании войны без гарантий устойчивого мира.

Что не так со сценарием замораживания войны

По убеждению польского политика, он расценивает замораживание войны без справедливого мира самым плохим вариантом из всех возможных.

Конечно, это может выглядеть более привлекательно, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт — это не мир, это только замороженная война, и это, думаю, будет на руку Путину. Александр Квасьневский Экс-президент Польши

По мнению бывшего польского лидера, в случае возможной заморозки войны диктатор Путин получит время перегруппировать армию, а также нарастить военное производство.

Он также предупредил, что это будет трагедией для Украины, ведь ей никто не собирается возвращать все территории.

Кроме того, Киев не сможет планировать свое будущее, ведь все может начаться сначала в любой момент.

Замораживание войны создаст для Украины новые проблемы

Как считает Александр Квасьневский, это точно не будет способствовать прогрессу Киева на пути вступления в ЕС.

Для Украины замороженная война, не являющаяся миром — очень плохое решение. А еще она создает большую неопределенность, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия, — предупредил бывший президент Польши. Поделиться

На этом фоне политик призвал не забывать о том, чего именно добивается нелегитимный глава Кремля Владимир Путин.