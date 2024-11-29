Это будет на руку Путину. Экс-президент Польши озвучил предупреждение Украине
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Это будет на руку Путину. Экс-президент Польши озвучил предупреждение Украине

Александр Квасьневский
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Источник:  LRT

Бывший польский лидер Александр Квасьневский призвал украинский народ не соглашаться на предложение о замораживании войны без гарантий устойчивого мира.

Главные тезисы

  • Замораживание войны без гарантий устойчивого мира будет на руку только Путину.
  • Это позволит ему перегруппировать армию и увеличить военное производство.
  • Этот сценарий является трагедией для Украины, поскольку никто не собирается возвращать ей захваченные Россией территории.

Что не так со сценарием замораживания войны

По убеждению польского политика, он расценивает замораживание войны без справедливого мира самым плохим вариантом из всех возможных.

Конечно, это может выглядеть более привлекательно, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт — это не мир, это только замороженная война, и это, думаю, будет на руку Путину.

Александр Квасьневский

Александр Квасьневский

Экс-президент Польши

По мнению бывшего польского лидера, в случае возможной заморозки войны диктатор Путин получит время перегруппировать армию, а также нарастить военное производство.

Он также предупредил, что это будет трагедией для Украины, ведь ей никто не собирается возвращать все территории.

Кроме того, Киев не сможет планировать свое будущее, ведь все может начаться сначала в любой момент.

Замораживание войны создаст для Украины новые проблемы

Как считает Александр Квасьневский, это точно не будет способствовать прогрессу Киева на пути вступления в ЕС.

Для Украины замороженная война, не являющаяся миром — очень плохое решение. А еще она создает большую неопределенность, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия, — предупредил бывший президент Польши.

На этом фоне политик призвал не забывать о том, чего именно добивается нелегитимный глава Кремля Владимир Путин.

Он хочет всю Украину — не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться добиться этого разными способами. Мы должны это понимать, — подчеркнул Александр Квасьневский.

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