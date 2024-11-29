Это будет на руку Путину. Экс-президент Польши озвучил предупреждение Украине

Бывший польский лидер Александр Квасьневский призвал украинский народ не соглашаться на предложение о замораживании войны без гарантий устойчивого мира.
Главные тезисы
- Замораживание войны без гарантий устойчивого мира будет на руку только Путину.
- Это позволит ему перегруппировать армию и увеличить военное производство.
- Этот сценарий является трагедией для Украины, поскольку никто не собирается возвращать ей захваченные Россией территории.
Что не так со сценарием замораживания войны
По убеждению польского политика, он расценивает замораживание войны без справедливого мира самым плохим вариантом из всех возможных.
По мнению бывшего польского лидера, в случае возможной заморозки войны диктатор Путин получит время перегруппировать армию, а также нарастить военное производство.
Он также предупредил, что это будет трагедией для Украины, ведь ей никто не собирается возвращать все территории.
Кроме того, Киев не сможет планировать свое будущее, ведь все может начаться сначала в любой момент.
Замораживание войны создаст для Украины новые проблемы
Как считает Александр Квасьневский, это точно не будет способствовать прогрессу Киева на пути вступления в ЕС.
На этом фоне политик призвал не забывать о том, чего именно добивается нелегитимный глава Кремля Владимир Путин.
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