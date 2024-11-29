Массированная атака РФ на Украину. Как отреагировал Байден

Американский лидер Джо Байден после новой массированной воздушной атаки России на Украину осудил действия Кремля и призвал союзников к усилению поддержки украинского народа.

Как Байден прокомментировал атаку РФ на Украину 28 ноября

Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка в очередной раз совершила ужасную воздушную атаку на Украину.

Как известно, для этого Россия использовала около 200 ракет и дронов против украинских городов и энергетической инфраструктуры.

Российские оккупанты лишили украинское гражданское население доступа к электроэнергии.

Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии. В этот день мое послание к украинскому народу четкое: Соединенные Штаты поддерживают вас. Джо Байден Президент США

Байден рассказал о масштабной помощи США для Украины

Американский лидер напомнил, что в начале этого года по его поручению Белый дом стал определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину.

В результате этого поручения, как отметил Байден, Пентагон оперативно передал Украине сотни дополнительных ракет ПВО и последующие поставки продолжаются.

В течение месяцев моя администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические возможности, в том числе артиллерию, ракеты и бронетехнику, подчеркнул Джо Байден. Поделиться

Напомним, недавно глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден сделает все возможное, чтобы у Украины были ресурсы продолжать войну против РФ в течение 2025 года.