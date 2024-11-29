Массированная атака РФ на Украину. Как отреагировал Байден

Американский лидер Джо Байден после новой массированной воздушной атаки России на Украину осудил действия Кремля и призвал союзников к усилению поддержки украинского народа.
Главные тезисы
- Президент США рассказал о масштабной помощи Украине, в частности, о поставках средств противовоздушной обороны и военной техники.
- Он заверил, что она будет продолжаться.
- Джо Байден также сделает все возможное, чтобы у Украины было достаточно ресурсов для защиты от РФ в 2025 году.
Как Байден прокомментировал атаку РФ на Украину 28 ноября
Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка в очередной раз совершила ужасную воздушную атаку на Украину.
Как известно, для этого Россия использовала около 200 ракет и дронов против украинских городов и энергетической инфраструктуры.
Российские оккупанты лишили украинское гражданское население доступа к электроэнергии.
Байден рассказал о масштабной помощи США для Украины
Американский лидер напомнил, что в начале этого года по его поручению Белый дом стал определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину.
В результате этого поручения, как отметил Байден, Пентагон оперативно передал Украине сотни дополнительных ракет ПВО и последующие поставки продолжаются.
Напомним, недавно глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден сделает все возможное, чтобы у Украины были ресурсы продолжать войну против РФ в течение 2025 года.
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