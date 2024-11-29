Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден

Американський лідер Джо Байден після нової масованої повітряної атаки Росії на Україну засудив дії Кремля та закликав союзників до посилення підтримки українського народу.
Головні тези:
- Президент США розповів про масштабну допомогу Україні, зокрема постачання засобів протиповітряної оборони та військової техніки.
- Він запевнив українців, що вона буде продовжуватися.
- Джо Байден також зробить усе можливе, щоб Україна мала достатньо ресурсів для захисту від РФ у 2025 році.
Як Байден прокоментував атаку РФ на Україну 28 листопада
Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка вкотре здійснила жахливу повітряну атаку на Україну.
Як відомо, для цього Росія використала близько 200 ракет і дронів проти українських міст та енергетичної інфраструктури.
Російські окупанти позбавили українське цивільне населення доступу до електроенергії.
Байден розповів про масштабну допомогу США для України
Американський лідер нагадав, що на початку цього року за його дорученням Білий дім почав визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України.
В результаті цього доручення, як зазначив Байден, Пентагон оперативно передав Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші постачання тривають.
Нагадаємо, нещодавно очільник Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден зробить все можливе, щоб Україна мала ресурси продовжувати війну проти РФ протягом 2025 року.
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