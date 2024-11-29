Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден

Американський лідер Джо Байден після нової масованої повітряної атаки Росії на Україну засудив дії Кремля та закликав союзників до посилення підтримки українського народу.

Як Байден прокоментував атаку РФ на Україну 28 листопада

Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка вкотре здійснила жахливу повітряну атаку на Україну.

Як відомо, для цього Росія використала близько 200 ракет і дронів проти українських міст та енергетичної інфраструктури.

Російські окупанти позбавили українське цивільне населення доступу до електроенергії.

Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. У цей день моє послання до українського народу є чітким: Сполучені Штати підтримують вас. Джо Байден Президент США

Байден розповів про масштабну допомогу США для України

Американський лідер нагадав, що на початку цього року за його дорученням Білий дім почав визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України.

В результаті цього доручення, як зазначив Байден, Пентагон оперативно передав Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші постачання тривають.

Протягом місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, в тому числі артилерію, ракети і бронетехніку, — наголосив Джо Байден. Поширити

Нагадаємо, нещодавно очільник Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден зробить все можливе, щоб Україна мала ресурси продовжувати війну проти РФ протягом 2025 року.