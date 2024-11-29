Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден
Категорія
Політика
Дата публікації

Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден

The White House
Байден
Read in English

Американський лідер Джо Байден після нової масованої повітряної атаки Росії на Україну засудив дії Кремля та закликав союзників до посилення підтримки українського народу.

Головні тези:

  • Президент США розповів про масштабну допомогу Україні, зокрема постачання засобів протиповітряної оборони та військової техніки.
  • Він запевнив українців, що вона буде продовжуватися.
  • Джо Байден також зробить усе можливе, щоб Україна мала достатньо ресурсів для захисту від РФ у 2025 році.

Як Байден прокоментував атаку РФ на Україну 28 листопада

Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка вкотре здійснила жахливу повітряну атаку на Україну.

Як відомо, для цього Росія використала близько 200 ракет і дронів проти українських міст та енергетичної інфраструктури.

Російські окупанти позбавили українське цивільне населення доступу до електроенергії.

Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. У цей день моє послання до українського народу є чітким: Сполучені Штати підтримують вас.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байден розповів про масштабну допомогу США для України

Американський лідер нагадав, що на початку цього року за його дорученням Білий дім почав визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України.

В результаті цього доручення, як зазначив Байден, Пентагон оперативно передав Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші постачання тривають.

Протягом місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, в тому числі артилерію, ракети і бронетехніку, — наголосив Джо Байден.

Нагадаємо, нещодавно очільник Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден зробить все можливе, щоб Україна мала ресурси продовжувати війну проти РФ протягом 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден хотів запросити Україну в НАТО. Чому передумав президент США
Байден
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки дронів атакували Росію — на Ростовщині палає нафтобаза
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ шокував новим втратами армії РФ — відео
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?