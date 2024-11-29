Це буде на руку Путіну. Експрезидент Польщі озвучив попередження Україні

Колишній польський лідер Александр Кваснєвський закликав український народ не погоджуватися на пропозицію щодо замороження війни без гарантій сталого миру.
Головні тези:
- Замороження війни без гарантій сталого миру буде на руку лише Путіну.
- Це дасть йому час перегрупувати армію та збільшити військове виробництво.
- Цей сценарій є трагедією для України, оскільки ніхто не збирається повертати їй втрачені території.
Що не так зі сценарієм замороження війни
На переконання польського політика, він розцінює замороження війни без справедливого миру найгіршим варіантом з усіх можливих.
На переконання колишнього польського лідера, у разі можливого заморожування війни диктатор Путін отримає час перегрупувати армію, а також наростити військове виробництво.
Він також попередив, що це буде трагедією для України, адже їй ніхто не збирається повертати втрачені території
Окрім того, Київ не зможе планувати своє майбутнє, адже все може початися спочатку у будь-який момент.
Замороження війни створить для України нові проблеми
Як вважає Александр Кваснєвський, це точне не сприятиме прогресу Києва на шляху до вступу в ЄС.
На цьому тлі політик тако закликав не забувати про те, чого саме добивається нелегітимний глава Кремля Володимир Путін.
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