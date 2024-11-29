Це буде на руку Путіну. Експрезидент Польщі озвучив попередження Україні

Колишній польський лідер Александр Кваснєвський закликав український народ не погоджуватися на пропозицію щодо замороження війни без гарантій сталого миру.

Що не так зі сценарієм замороження війни

На переконання польського політика, він розцінює замороження війни без справедливого миру найгіршим варіантом з усіх можливих.

Звісно, це може виглядати привабливіше, ніж триваюча війна, тому що війна означає, що люди продовжують помирати. Але заморожений конфлікт — це не мир, це лише заморожена війна, і це — думаю — буде на руку Путіну. Александр Кваснєвський Експрезидент Польщі

На переконання колишнього польського лідера, у разі можливого заморожування війни диктатор Путін отримає час перегрупувати армію, а також наростити військове виробництво.

Він також попередив, що це буде трагедією для України, адже їй ніхто не збирається повертати втрачені території

Окрім того, Київ не зможе планувати своє майбутнє, адже все може початися спочатку у будь-який момент.

Замороження війни створить для України нові проблеми

Як вважає Александр Кваснєвський, це точне не сприятиме прогресу Києва на шляху до вступу в ЄС.

Для України заморожена війна, яка не є миром — дуже погане рішення. А ще воно створює велику невизначеність, бо ми не знаємо, коли Путін знову почне бойові дії, — попередив колишній президент Польщі. Поширити

На цьому тлі політик тако закликав не забувати про те, чого саме добивається нелегітимний глава Кремля Володимир Путін.