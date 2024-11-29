Це буде на руку Путіну. Експрезидент Польщі озвучив попередження Україні
Категорія
Політика
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Це буде на руку Путіну. Експрезидент Польщі озвучив попередження Україні

Александр Кваснєвський
Джерело:  LRT

Колишній польський лідер Александр Кваснєвський закликав український народ не погоджуватися на пропозицію щодо замороження війни без гарантій сталого миру.

Головні тези:

  • Замороження війни без гарантій сталого миру буде на руку лише Путіну.
  • Це дасть йому час перегрупувати армію та збільшити військове виробництво.
  • Цей сценарій є трагедією для України, оскільки ніхто не збирається повертати їй втрачені території.

Що не так зі сценарієм замороження війни

На переконання польського політика, він розцінює замороження війни без справедливого миру найгіршим варіантом з усіх можливих.

Звісно, це може виглядати привабливіше, ніж триваюча війна, тому що війна означає, що люди продовжують помирати. Але заморожений конфлікт — це не мир, це лише заморожена війна, і це — думаю — буде на руку Путіну.

Александр Кваснєвський 

Александр Кваснєвський 

Експрезидент Польщі

На переконання колишнього польського лідера, у разі можливого заморожування війни диктатор Путін отримає час перегрупувати армію, а також наростити військове виробництво.

Він також попередив, що це буде трагедією для України, адже їй ніхто не збирається повертати втрачені території

Окрім того, Київ не зможе планувати своє майбутнє, адже все може початися спочатку у будь-який момент.

Замороження війни створить для України нові проблеми

Як вважає Александр Кваснєвський, це точне не сприятиме прогресу Києва на шляху до вступу в ЄС.

Для України заморожена війна, яка не є миром — дуже погане рішення. А ще воно створює велику невизначеність, бо ми не знаємо, коли Путін знову почне бойові дії, — попередив колишній президент Польщі.

На цьому тлі політик тако закликав не забувати про те, чого саме добивається нелегітимний глава Кремля Володимир Путін.

Він хоче всю Україну — не половину, не чверть, а всю, і буде намагатися досягти цього різними способами. Ми повинні це розуміти, — підкреслив Александр Кваснєвський.

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