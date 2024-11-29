Це послання. У Британії проаналізували рішення Путіна

На переконання британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін наказав запустити по Україні експериментальну ракету "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне послання Заходу.

Що замислив Путін

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що ще 5 років тому країна-агресорка РФ офіційно заявила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет.

На цьому тлі важливо розуміти, що створення "Орєшніка" майже напевно, відбувалося до цього рішення.

Іноземні розвідники також припускають, що система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році.

Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію, — наголошує британське оборонне відомства. Поширити

За попередніми даними, країна-агресорка РФ має у своєму розпорядженні лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво.

На переконання розвідників, ця ракета, цілком ймовірно, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України.

Фото: x.com/DefenceHQ

Як Зеленський прокоментував рішення Путіна

Український лідер Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін намагається загострити ситуацію на фронті та поза його межами.

Головна мета нелегітимного глави Кремля — зробити все можливе, щоб новий президент США Дональд Трамп не зміг закінчити загарбницьку війну РФ проти України.

За словами Зеленського, станом на сьогодні Путіну закінчення війни не потрібне, а також очільник Кремля "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну".

Путін "розмахує своїм "Орєшніком" для того, аби зірвати зусилля Трампа, які точно будуть після інавгурації… Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло — щоб він не зміг закінчити війну. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російський диктатор — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить.