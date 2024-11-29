Це послання. У Британії проаналізували рішення Путіна
Категорія
Політика
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Це послання. У Британії проаналізували рішення Путіна

Путін
Джерело:  Міноборони Британії

На переконання британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін наказав запустити по Україні експериментальну ракету "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне послання Заходу.

Головні тези:

  • Розробка ракети “Орєшнік” почалося до виходу Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
  • Експерті припускають, що “Орєшнік” може бути варіантом балістичної ракети 'Рубєж' РС-26.
  • Володимир Зеленський вважає, що Путін намагається перешкодити планам Дональда Трампа.

Що замислив Путін

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що ще 5 років тому країна-агресорка РФ офіційно заявила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет.

На цьому тлі важливо розуміти, що створення "Орєшніка" майже напевно, відбувалося до цього рішення.

Іноземні розвідники також припускають, що система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році.

Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію, — наголошує британське оборонне відомства.

За попередніми даними, країна-агресорка РФ має у своєму розпорядженні лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво.

На переконання розвідників, ця ракета, цілком ймовірно, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України.

Фото: x.com/DefenceHQ

Як Зеленський прокоментував рішення Путіна

Український лідер Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін намагається загострити ситуацію на фронті та поза його межами.

Головна мета нелегітимного глави Кремля — зробити все можливе, щоб новий президент США Дональд Трамп не зміг закінчити загарбницьку війну РФ проти України.

За словами Зеленського, станом на сьогодні Путіну закінчення війни не потрібне, а також очільник Кремля "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну".

Путін "розмахує своїм "Орєшніком" для того, аби зірвати зусилля Трампа, які точно будуть після інавгурації… Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло — щоб він не зміг закінчити війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російський диктатор — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить.

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