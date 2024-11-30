Украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что он и его команда просили оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал всего 2,5 бригады.

Запад не дает Украине всю необходимую помощь

Как утверждает глава государства, главная проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск, как привыкли считать союзники Киева.

Они (партнеры — ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады. Владимир Зеленский Президент Украины

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, что произошло, что ситуация сложилась именно таким образом.

По убеждению главы государства, прежде всего мешает бюрократия, а также важные решения, которые союзники по разным причинам не считают приоритетом.

Кроме того, Владимир Зеленский больше не скрывает, что "на этой войне всегда так".

В чем заключается проблема усиления мобилизации в Украине

Кто-то спросил меня о мобилизации и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и т.д. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел насмерть без оружия? — поинтересовался Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства также обратил внимание на то, что решения о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

И если у европейских или американских чиновников есть идея по возрасту мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, недавно на Западе начали раздаваться призывы к украинской власти о проведении мобилизации юношей с 18 лет.