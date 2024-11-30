Зеленский раскрыл правду о нехватке помощи от союзников
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл правду о нехватке помощи от союзников

Зеленский
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Источник:  Sky News

Украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что он и его команда просили оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал всего 2,5 бригады.

Главные тезисы

  • Главная проблема Украины заключается в недостаточном оснащении военных, а не в количестве войск.
  • Зеленский призвал союзников помогать и не считать мобилизацию приоритетом на фоне войны.
  • Президент Украины отметил важность рациональных решений, направленных на сохранение жизней украинских воинов.

Запад не дает Украине всю необходимую помощь

Как утверждает глава государства, главная проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск, как привыкли считать союзники Киева.

Они (партнеры — ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, что произошло, что ситуация сложилась именно таким образом.

По убеждению главы государства, прежде всего мешает бюрократия, а также важные решения, которые союзники по разным причинам не считают приоритетом.

Кроме того, Владимир Зеленский больше не скрывает, что "на этой войне всегда так".

В чем заключается проблема усиления мобилизации в Украине

Кто-то спросил меня о мобилизации и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и т.д. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел насмерть без оружия? — поинтересовался Владимир Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что решения о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

И если у европейских или американских чиновников есть идея по возрасту мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, недавно на Западе начали раздаваться призывы к украинской власти о проведении мобилизации юношей с 18 лет.

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