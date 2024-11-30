Украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что он и его команда просили оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал всего 2,5 бригады.
Главные тезисы
- Главная проблема Украины заключается в недостаточном оснащении военных, а не в количестве войск.
- Зеленский призвал союзников помогать и не считать мобилизацию приоритетом на фоне войны.
- Президент Украины отметил важность рациональных решений, направленных на сохранение жизней украинских воинов.
Запад не дает Украине всю необходимую помощь
Как утверждает глава государства, главная проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск, как привыкли считать союзники Киева.
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, что произошло, что ситуация сложилась именно таким образом.
По убеждению главы государства, прежде всего мешает бюрократия, а также важные решения, которые союзники по разным причинам не считают приоритетом.
Кроме того, Владимир Зеленский больше не скрывает, что "на этой войне всегда так".
В чем заключается проблема усиления мобилизации в Украине
Глава государства также обратил внимание на то, что решения о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.
Что важно понимать, недавно на Западе начали раздаваться призывы к украинской власти о проведении мобилизации юношей с 18 лет.
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