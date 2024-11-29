Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что договор о прекращении огня с Россией может быть заключен, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил готовность заключить соглашение о прекращении огня с Россией при защите НАТО неоккупированной территории Украины.
- Потенциальное членство Украины в НАТО названо российским диктатором Путиным casus belli (повод для войны).
- Президент Украины подчеркнул, что членство в НАТО должно содействовать дипломатическому урегулированию войны с Россией и возвращению ВОТ.
- Зеленский предложил временно закончить войну с Россией без возвращения оккупированных территорий под контроль НАТО и затем вернуть их дипломатическим путем.
Зонтик НАТО: Зеленский допустил прекращение войны против России без возвращения ВОТ
По словам президента, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".
Об этом он рассказал в интервью Sky News.
В то же время, глава государства отмечает, что в самом приглашении в НАТО должны быть включены все международно признанные границы Украины.
Также Зеленский подчеркнул, что прекращение огня нужно, чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин "не вернется" для захвата украинских территорий.
Почему Байден не принял решения по Украине в НАТО
Как узнали британские журналисты, команда действующего американского лидера Джо Байдена собиралась публично призвать официальное приглашение Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи.
Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников, близких к команде действующего президента США.
Российский диктатор Владимир Путин еще давно назвал потенциальное членство Украины в НАТО, о неизбежности которого союзники заявили в июле как casus belli (повод для войны — ред.).
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