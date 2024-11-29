Зеленський зробив неочікувану заяву щодо членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський припускає, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.

Парасолька НАТО: Зеленський припустив припинення війни проти Росії без повернення ТОТ

За словами президента, це дозволить вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

Про це він розповів в інтервʼю Sky News.

Водночас глава держави наголошує, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони України.

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми маємо під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. А потім тимчасово окуповані території Україна може повернути дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський підкреслив, що припинення вогню потрібне, аби гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін "не повернеться" для захоплення українських територій.

Чому Байден не ухвалив рішення щодо України в НАТО

Як дізналися британські журналісти, команда чинного американського лідера Джо Байдена збиралася публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилася від цієї ідеї.

Адміністрація Байдена також розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення до вступу в НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі, — йдеться в повідомленні інформаційної агенції. Поширити

Про це журналісти дізналися від своїх анонімних джерел, близьких до команди чинного президента США.