За інформацією командування Повітряних сил, підрозділи ППО протягом ночі збили 8 дронів злочинної армії РФ з 10, якими російські окупанти намагались атакувати Україну.
Головні тези:
- Підрозділи ППО упорались з 10-ма ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу російської армії.
- У результаті протиповітряного бою відбулося збиття вісьми ворожих безпілотників та ще один локаційно втрачено.
- Російські окупанти вчинили дронові атаки на маршрутні таксі в Херсоні, в результаті чого постраждали чотири людини.
- Одинадцятий ворожий безпілотник згорів під час проведення контратаки з боку українських сил оборони.
Що відомо про результати роботи підрозділів ППО Сил оборони
Що відомо про наслідки дронових атак російських окупантів по Україні
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в Херсоні.
За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62.
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