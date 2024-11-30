Противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська — рф. В результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію, — зазначають представники командування Повітряних сил.