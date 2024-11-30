Сили ППО збили 8 БпЛА армії РФ протягом ночі
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 8 БпЛА армії РФ протягом ночі

Повітряні Сили ЗСУ
Підрозділ ППО

За інформацією командування Повітряних сил, підрозділи ППО протягом ночі збили 8 дронів злочинної армії РФ з 10, якими російські окупанти намагались атакувати Україну. 

Головні тези:

  • Підрозділи ППО упорались з 10-ма ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу російської армії.
  • У результаті протиповітряного бою відбулося збиття вісьми ворожих безпілотників та ще один локаційно втрачено.
  • Російські окупанти вчинили дронові атаки на маршрутні таксі в Херсоні, в результаті чого постраждали чотири людини.
  • Одинадцятий ворожий безпілотник згорів під час проведення контратаки з боку українських сил оборони.

Що відомо про результати роботи підрозділів ППО Сил оборони

Противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська — рф. В результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію, — зазначають представники командування Повітряних сил.

Що відомо про наслідки дронових атак російських окупантів по Україні

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в Херсоні.

У Херсоні російські військові атакували з дрона громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62.

Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги, — додали представники ОВА.

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