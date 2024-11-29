Сили ППО України знищили 88 російських ударних дронів

Країна-агресорка Росія знову здійснила масовану атаку на мирні українські міста та села. Силам ППО України вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Сили ППО України використали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ для знищення 88 російських ударних дронів.
- Атака Росії призвела до пошкодження інфраструктури та автомобілів у декількох областях України.
- У Києві також працювала протиповітряна оборона.
Атака РФ на Україну 29 листопада — що відомо
Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:30 28 листопада. Під час нього армія РФ застосувала 132 ударних дронів типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
З метою знищення ворожих цілей Україна залучила авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Окрім того, наголошується, що 41 ворожий дрон був локаційно втрачений, цілком можливо, на тлі активної протидії РЕБ. Ще один безпілотник повернувся в Росію.
В результаті ворожої атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.
Деталі нової атаки РФ на Київ
Увечері 28 листопада російські окупанти націлили ударні безпілотники на територію України. У столиці працювала протиповітряна оборона, є пошкодження.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили, КМВА та ДСНС.
О 22:42 військові попередили про ворожі БпЛА в районі столиці.
Трохи пізніше мер Києва офіційно підтвердив, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.
Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-