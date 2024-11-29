Сили ППО України знищили 88 російських ударних дронів

Країна-агресорка Росія знову здійснила масовану атаку на мирні українські міста та села. Силам ППО України вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 29 листопада — що відомо

Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:30 28 листопада. Під час нього армія РФ застосувала 132 ударних дронів типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

З метою знищення ворожих цілей Україна залучила авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, — йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Поширити

Окрім того, наголошується, що 41 ворожий дрон був локаційно втрачений, цілком можливо, на тлі активної протидії РЕБ. Ще один безпілотник повернувся в Росію.

В результаті ворожої атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Фото: facebook.com/kpszsu

Деталі нової атаки РФ на Київ

Увечері 28 листопада російські окупанти націлили ударні безпілотники на територію України. У столиці працювала протиповітряна оборона, є пошкодження.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили, КМВА та ДСНС.

О 22:42 військові попередили про ворожі БпЛА в районі столиці.

На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! — заявив Віталій Кличко. Поширити

Трохи пізніше мер Києва офіційно підтвердив, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.

Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.