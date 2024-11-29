Силы ПВО Украины уничтожили 88 российских ударных дронов

Страна-агрессорка Россия снова совершила массированную атаку на мирные украинские города и села. Силам ПВО Украины удалось ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины использовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ для уничтожения 88 российских ударных дронов.
- Атака России привела к повреждению инфраструктуры и автомобилей в нескольких областях Украины.
- В Киеве также работала противовоздушная оборона.
Атака РФ на Украину 29 ноября — что известно
Новое воздушное нападение врага началось в 18:30 28 ноября. Во время него армия РФ применила 132 ударных дронов типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.
С целью уничтожения вражеских целей Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.
Кроме того, сообщается, что 41 вражеский дрон был локационно потерян, вполне возможно, на фоне активного противодействия РЭБ. Еще один беспилотник вернулся в Россию.
В результате вражеской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.
Детали новой атаки РФ на Киев
Вечером 28 ноября российские оккупанты нацелили ударные беспилотники на территорию Украины. В столице работала противовоздушная оборона, есть повреждения.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы, КМВА и ГСЧС.
В 22:42 военные предупредили о вражеских БПЛА в районе столицы.
Чуть позже мэр Киева официально подтвердил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники.
Предварительно есть повреждения в соседних домах.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-