Силы ПВО Украины уничтожили 88 российских ударных дронов

Страна-агрессорка Россия снова совершила массированную атаку на мирные украинские города и села. Силам ПВО Украины удалось ликвидировать большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину 29 ноября — что известно

Новое воздушное нападение врага началось в 18:30 28 ноября. Во время него армия РФ применила 132 ударных дронов типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

С целью уничтожения вражеских целей Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, — сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что 41 вражеский дрон был локационно потерян, вполне возможно, на фоне активного противодействия РЭБ. Еще один беспилотник вернулся в Россию.

В результате вражеской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Фото: facebook.com/kpszsu

Детали новой атаки РФ на Киев

Вечером 28 ноября российские оккупанты нацелили ударные беспилотники на территорию Украины. В столице работала противовоздушная оборона, есть повреждения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы, КМВА и ГСЧС.

В 22:42 военные предупредили о вражеских БПЛА в районе столицы.

На правом берегу города работают силы ПВО. Поделиться

Чуть позже мэр Киева официально подтвердил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники.

Предварительно есть повреждения в соседних домах.