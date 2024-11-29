Силы ПВО Украины уничтожили 88 российских ударных дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО Украины уничтожили 88 российских ударных дронов

Воздушные Силы ВСУ
ВСУ
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Страна-агрессорка Россия снова совершила массированную атаку на мирные украинские города и села. Силам ПВО Украины удалось ликвидировать большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины использовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ для уничтожения 88 российских ударных дронов.
  • Атака России привела к повреждению инфраструктуры и автомобилей в нескольких областях Украины.
  • В Киеве также работала противовоздушная оборона.

Атака РФ на Украину 29 ноября — что известно

Новое воздушное нападение врага началось в 18:30 28 ноября. Во время него армия РФ применила 132 ударных дронов типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

С целью уничтожения вражеских целей Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, — сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, сообщается, что 41 вражеский дрон был локационно потерян, вполне возможно, на фоне активного противодействия РЭБ. Еще один беспилотник вернулся в Россию.

В результате вражеской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Фото: facebook.com/kpszsu

Детали новой атаки РФ на Киев

Вечером 28 ноября российские оккупанты нацелили ударные беспилотники на территорию Украины. В столице работала противовоздушная оборона, есть повреждения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы, КМВА и ГСЧС.

В 22:42 военные предупредили о вражеских БПЛА в районе столицы.

На правом берегу города работают силы ПВО.

Чуть позже мэр Киева официально подтвердил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники.

Предварительно есть повреждения в соседних домах.

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