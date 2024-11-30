По информации командования Воздушных сил, подразделения ПВО в течение ночи сбили 8 дронов преступной армии РФ из 10, которыми российские оккупанты пытались атаковать Украину.
Главные тезисы
- Подразделения ПВО успешно сбили 8 вражеских дронов армии РФ.
- Дроны были зафиксированы в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
- Российские оккупанты совершили дроновые атаки на маршрутные такси в Херсоне, в результате пострадали 4 человека.
- Медицинская помощь была оказана женщинам 35, 52 и 62 лет, а также 59-летнему мужчине, получившим взрывные и обломочные ранения.
Что известно о результатах работы подразделений ПВО Сил обороны
Что известно о последствиях дроновых атак российских окупантов по Украине
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты дроном атаковали маршрутное такси в Херсоне.
По данным ОВА, взрывные травмы и обломочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62.
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