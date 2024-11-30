Силы ПВО сбили 8 БпЛА армии РФ в течение ночи
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 8 БпЛА армии РФ в течение ночи

Воздушные Силы ВСУ
Подразделения ПВО
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По информации командования Воздушных сил, подразделения ПВО в течение ночи сбили 8 дронов преступной армии РФ из 10, которыми российские оккупанты пытались атаковать Украину.

Главные тезисы

  • Подразделения ПВО успешно сбили 8 вражеских дронов армии РФ.
  • Дроны были зафиксированы в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
  • Российские оккупанты совершили дроновые атаки на маршрутные такси в Херсоне, в результате пострадали 4 человека.
  • Медицинская помощь была оказана женщинам 35, 52 и 62 лет, а также 59-летнему мужчине, получившим взрывные и обломочные ранения.

Что известно о результатах работы подразделений ПВО Сил обороны

Противник атаковал 10 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска — РФ. В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию, отмечают представители командования Воздушных сил.

Что известно о последствиях дроновых атак российских окупантов по Украине

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты дроном атаковали маршрутное такси в Херсоне.

В Херсоне российские военные атаковали с дрона общественный транспорт. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека, говорится в сообщении Херсонской ОВА.

По данным ОВА, взрывные травмы и обломочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62.

Также ранение голени получил 59-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медпомощи, — добавили представители ОВА.

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