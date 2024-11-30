Противник атаковал 10 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска — РФ. В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию, отмечают представители командования Воздушных сил.