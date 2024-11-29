Армия РФ массированно атаковала дронами Одесскую область. Есть раненые и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ массированно атаковала дронами Одесскую область. Есть раненые и разрушения

Олег Кипер / Одесская ОВА
Армия РФ атаковала дронами Одещину
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По информации представителей прокуратуры Одесской области и руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в течение ночи на 29 ноября преступная армия РФ массированно атаковала регион дронами, повлекшие пожары, разрушения и ранения местных жителей.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Одесскую область дронами, нанеся ущерб инфраструктуре и населению.
  • Противодействие позволило сбить более половины вражеских дронов, снизив уровень разрушений.
  • По данным прокуратуры, атака привела к ранениям и повреждениям домов, автомобилей и инфраструктуры.
  • В результате атаки российских дронов по Украине были повреждены несколько областей, включая Одесскую.
  • Украинские военные сообщили о сбитых 88 вражеских дронах и потерях среди противника в ходе противодействия.

Что известно о последствиях массированной дроновой атаки российских окупантов на Одесскую область

В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острая реакция на стресс получили 7 мирных жителей, — сообщили в прокуратуре Одесской области.

Глава Одесской ОВА добавил, что четыре человека были госпитализированы с ранениями.

В результате обстрела семь человек получили ранения. Четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести, трем раненым оказана помощь на месте, — отметил Кипер.

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, дворовые постройки, газовая труба и автомобиль.

Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре региона.

Что известно о последствиях ночной массированной атаки дронами армии РФ по Украине

По информации представителей Воздушных сил, с 18:30 28 ноября оккупанты атаковали Украину 132 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по нескольким направлениям — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

На 09:00 противовоздушная оборона сбила 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

41 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, а также один беспилотник вернулся в Россию.

Вместе с тем в Воздушных силах отметили, что в результате российской атаки дронов в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома и пострадавшие.

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