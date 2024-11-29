По информации представителей прокуратуры Одесской области и руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в течение ночи на 29 ноября преступная армия РФ массированно атаковала регион дронами, повлекшие пожары, разрушения и ранения местных жителей.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Одесскую область дронами, нанеся ущерб инфраструктуре и населению.
- Противодействие позволило сбить более половины вражеских дронов, снизив уровень разрушений.
- По данным прокуратуры, атака привела к ранениям и повреждениям домов, автомобилей и инфраструктуры.
- В результате атаки российских дронов по Украине были повреждены несколько областей, включая Одесскую.
- Украинские военные сообщили о сбитых 88 вражеских дронах и потерях среди противника в ходе противодействия.
Что известно о последствиях массированной дроновой атаки российских окупантов на Одесскую область
Глава Одесской ОВА добавил, что четыре человека были госпитализированы с ранениями.
В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, дворовые постройки, газовая труба и автомобиль.
Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре региона.
Что известно о последствиях ночной массированной атаки дронами армии РФ по Украине
По информации представителей Воздушных сил, с 18:30 28 ноября оккупанты атаковали Украину 132 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по нескольким направлениям — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.
На 09:00 противовоздушная оборона сбила 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
41 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, а также один беспилотник вернулся в Россию.
Вместе с тем в Воздушных силах отметили, что в результате российской атаки дронов в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома и пострадавшие.
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