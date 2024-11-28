РФ попала в объекты энергетики во время атаки на Украину. Воздушные Силы назвали сложности работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ попала в объекты энергетики во время атаки на Украину. Воздушные Силы назвали сложности работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
РФ попала в объекты энергетики во время атаки на Украину. Воздушные Силы назвали сложности работы ПВО
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В результате массированной атаки РФ 28 ноября было зафиксировано 12 попаданий в объекты топливно-энергетического сектора. Воздушные силы Украины рассказали о тактике врага, направленной на истощение украинской системы противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ на энергетику Украины привела к 12 попаданиям в объекты топливно-энергетического сектора.
  • Силы ПВО Украины сбили 79 ракет и 35 дронов в ходе атаки, применяя все доступные средства защиты.
  • Западные системы противовоздушной обороны эффективнее советских, однако их количество недостаточно для защиты украинских объектов критической инфраструктуры.
  • Противник использует современные средства воздушного нападения, усложняя работу украинских зенитно-ракетных комплексов.
  • Украина активно привлекает авиацию, РЭБ, зенитно-ракетные войска и мобильные огневые группы для защиты от массированных атак РФ.

Как РФ изменила тактику во время массированных атак по Украине

Как отмечают военные, в ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру, в том числе электрические подстанции в разных областях Украины. К сожалению, есть попадания.

Во время противовоздушного боя было сбито почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. топливно-энергетического сектора.

В воздушных силах отметили, что во время атак враг активно использует большое количество ракет и беспилотников, пытаясь превзойти количество средств украинской ПВО.

Противник также применяет современные средства постоянно совершенствующего воздушного нападения. Среди них:

  • тепловые и радиолокационные ловушки;

  • средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), интегрированные в ракеты.

Это усложняет работу зенитно-ракетных комплексов советского производства, находящихся на вооружении Воздушных сил. В таких условиях западные системы противовоздушной обороны оказываются значительно эффективнее, однако их количество остается недостаточным для защиты сотен объектов критической инфраструктуры.

В ходе массированных атак Украина привлекает все доступные средства: авиацию, РЭБ, зенитно-ракетные войска и мобильные огневые группы.

Противник также учитывает погодные условия при планировании атак. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах во время атаки, усложнили выполнение задач для мобильных огневых групп и истребительной авиации, подчеркнули в воздушных силах.

Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 28 ноября РФ совершила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины. Как отмечают военные, вечером 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

  • 3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской обл. — РФ по Харьковщине;

  • 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл. — РФ;

  • 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

  • 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

  • 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряно.

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