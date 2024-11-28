Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 28 ноября РФ осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины. Противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 БпЛА из 188 воздушных целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки России.
- Массированная атака привела к повреждениям энергетики, инфраструктуры и жилых объектов разных областей Украины.
- Осуществленная Россией 11-я атака на украинскую энергетическую инфраструктуру в текущем году вызывает обеспокоенность по поводу безопасности граждан и национальной безопасности страны.
- Более 1 миллиона жителей остались без электроснабжения, и были зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых объектов.
- Энергетики и спасательные службы активно работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий атаки для обеспечения безопасности граждан.
В Воздушных силах раскрыли детали массированной атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, вечером 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:
3 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской обл. — РФ по Харьковщине;
57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл. — РФ;
28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.
По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряно.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
РФ совершила 11 атаку на энергетическую инфраструктуру Украины за этот год
28 ноября Россия совершила уже 11-ю массированную атаку в этом году на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.
Относительно последствий атаки известно:
Киев. В результате падения обломков в Днепровском и Дарницком районах зафиксировано повреждение. В Дарницком районе на территории частного предприятия взрывной волной повреждены окна, двери, ворота и автомобиль.
Волынская область. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры и частные дома. В результате возник пожар, который уже ликвидировали. Без электроснабжения остаются 215 тысяч человек. В Луцке зафиксировано несколько "прилетов", которые привели к перебоям с электричеством, водоснабжением и работой электротранспорта.
Николаевская область. Введены экстренные отключения электричества, движение электротранспорта ограничено.
Одесская область. Пострадал один человек, повреждены шесть частных домов, зафиксировано несколько пожаров.
Закарпатская область. Часть области осталась без света.
Харьков. В Киевском районе Харькова под удар попало гражданское предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сумская область. В Шосткинском районе повреждены жилые многоэтажки, больница и школа.
Львовская область. Российские ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры. 523 тысяч абонентов остаются без электричества.
Ровенская область. Обесточено более 600 населенных пунктов, что нарушило водоснабжение. Без света остаются 280 тысяч человек.
Винницкая область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, горел автомобиль, одна женщина получила травмы.
Хмельницкая область. Силы ПВО сбили три ракеты. Частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.
Кировоградская область. Россия атаковала ракетами и дронами. На местах взрывов ликвидируют пожар.
Ивано-Франковская область. Нанесены удары по критической инфраструктуре, введены аварийные отключения электроснабжения.
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