Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, вечером 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

3 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской обл. — РФ по Харьковщине;

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряно.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

28 ноября Россия совершила уже 11-ю массированную атаку в этом году на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где разрешает безопасность, — сообщили в Минэнерго.

Относительно последствий атаки известно:

Киев. В результате падения обломков в Днепровском и Дарницком районах зафиксировано повреждение. В Дарницком районе на территории частного предприятия взрывной волной повреждены окна, двери, ворота и автомобиль.

Волынская область. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры и частные дома. В результате возник пожар, который уже ликвидировали. Без электроснабжения остаются 215 тысяч человек. В Луцке зафиксировано несколько "прилетов", которые привели к перебоям с электричеством, водоснабжением и работой электротранспорта.

Николаевская область. Введены экстренные отключения электричества, движение электротранспорта ограничено.

Одесская область. Пострадал один человек, повреждены шесть частных домов, зафиксировано несколько пожаров.

Закарпатская область. Часть области осталась без света.

Харьков. В Киевском районе Харькова под удар попало гражданское предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сумская область. В Шосткинском районе повреждены жилые многоэтажки, больница и школа.

Львовская область. Российские ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры. 523 тысяч абонентов остаются без электричества.

Ровенская область. Обесточено более 600 населенных пунктов, что нарушило водоснабжение. Без света остаются 280 тысяч человек.

Винницкая область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, горел автомобиль, одна женщина получила травмы.

Хмельницкая область. Силы ПВО сбили три ракеты. Частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.

Кировоградская область. Россия атаковала ракетами и дронами. На местах взрывов ликвидируют пожар.