Сили ППО збили 79 ракет і 35 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 28 листопада РФ здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетику України. Протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 повітряних цілей.
Головні тези:
- Силові структури України збили 79 ракет та 35 дронів під час масованої атаки РФ на Україну.
- Масована комбінована ракетно-дронова атака Росії спричинила пошкодження та втрати в енергетиці, інфраструктурі та житлових об'єктах різних областей України.
- Росія здійснила вже 11 атак на енергетичну інфраструктуру України за цей рік, що ставить під загрозу безпеку громадян та національну безпеку країни.
- Унаслідок атаки понад 1 мільйон жителів різних областей залишилися без електропостачання, а також виявлено пошкодження інфраструктури та житлових об'єктів.
- Енергетики та рятувальні служби активно працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків атаки для забезпечення безпеки та життєвих умов громадян.
У Повітряних силах розкрили деталі масованої атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, звечора 27 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:
3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. — РФ по Харківщині;
57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. — РФ;
28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово — РФ.
Станом на 10.30 підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники) локаційно втрачено.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
РФ здійснила 11 атаку на енергетичну інфраструктуру України за цей рік
28 листопада Росія здійснила вже 11-ту масовану атаку цього року на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.
Щодо наслідків атаки наразі відомо:
Київ. Внаслідок падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано пошкодження. У Дарницькому районі на території приватного підприємства вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, ворота та автомобіль.
Волинська область. Під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вже ліквідували. Без електропостачання залишаються 215 тисяч жителів області. У Луцьку зафіксовано декілька "прильотів", що призвели до перебоїв із електрикою, водопостачанням та роботою електротранспорту.
Миколаївська область. Введено екстрені відключення електрики, рух електротранспорту обмежений.
Одеська область. Постраждала одна людина, пошкоджено шість приватних будинків, зафіксовано кілька пожеж.
Житомирська область. Частина області залишилася без світла.
Харків. У Київському районі Харкова під удар потрапило цивільне підприємство. За попередніми даними, постраждалих немає.
Сумська область. У Шосткинському районі пошкоджені житлові багатоповерхівки, лікарня та школа.
Львівська область. Російські ракети пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишаються без електрики.
Рівненська область. Знеструмлено понад 600 населених пунктів, що порушило водопостачання. Без світла залишаються 280 тисяч жителів.
Вінницька область. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль, одна жінка отримала травми.
Хмельницька область. Сили ППО збили три ракети. Частково знеструмлені Шепетівський і Хмельницький райони.
Кіровоградська область. Росія атакувала ракетами й дронами. На місцях вибухів ліквідують пожежі.
Івано-Франківська область. Завдано ударів по критичній інфраструктурі, введено аварійні відключення електропостачання.
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