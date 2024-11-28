На Одещині постраждало 3 людей та виникли пожежі внаслідок атаки РФ

В Одеській області внаслідок ракетної атаки РФ травмовані 3 людини. Також були пошкоджені приватні будинки, газогін, виникли пожежі.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Одеській області

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, за словами очільника області, також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави. Ліквідовано самозатуханням.

В самій Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Фото — t.me/odeskaODA

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки травмовано були травмовані 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.

В Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газогін, господарчі споруди та автомобілі.

Також в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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