На Одещині постраждало 3 людей та виникли пожежі внаслідок атаки РФ

В Одеській області внаслідок ракетної атаки РФ травмовані 3 людини. Також були пошкоджені приватні будинки, газогін, виникли пожежі.
Головні тези:
- Ракетна атака Російської Федерації на Одеську область призвела до травмування трьох осіб та виникнення пожеж та пошкоджень приватних будинків та господарських споруд.
- Унаслідок атак на інші регіони України також сталося безліч пошкоджень та проблем із електропостачанням та водопостачанням для тисяч жителів.
- У різних областях країни зафіксовані збиті ракети, пожежі внаслідок вибухів та пошкодження об'єктів інфраструктури.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни в Одеській області.
Що відомо про наслідки атаки РФ по Одеській області
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, за словами очільника області, також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави. Ліквідовано самозатуханням.
В самій Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки травмовано були травмовані 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.
В Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газогін, господарчі споруди та автомобілі.
Також в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Україну
Київ. Внаслідок падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано пошкодження. У Дарницькому районі на території приватного підприємства вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, ворота та автомобіль.
Волинська область. Під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вже ліквідували. Без електропостачання залишаються 215 тисяч жителів області. У Луцьку зафіксовано декілька "прильотів", що призвели до перебоїв із електрикою, водопостачанням та роботою електротранспорту.
Миколаївська область. Введено екстрені відключення електрики, рух електротранспорту обмежений.
Житомирська область. Частина області залишилася без світла.
Харків. У Київському районі Харкова під удар потрапило цивільне підприємство. За попередніми даними, постраждалих немає.
Сумська область. У Шосткинському районі пошкоджені житлові багатоповерхівки, лікарня та школа.
Львівська область. Російські ракети пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишаються без електрики.
Рівненська область. Знеструмлено понад 600 населених пунктів, що порушило водопостачання. Без світла залишаються 280 тисяч жителів.
Вінницька область. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль, одна жінка отримала травми.
Хмельницька область. Сили ППО збили три ракети. Частково знеструмлені Шепетівський і Хмельницький райони.
Кіровоградська область. Росія атакувала ракетами й дронами. На місцях вибухів ліквідують пожежі.
Івано-Франківська область. Завдано ударів по критичній інфраструктурі, введено аварійні відключення електропостачання.
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