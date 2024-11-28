В Одесской области пострадали 3 человека и возникли пожары в результате атаки РФ

В Одесской области в результате ракетной атаки РФ травмированы 3 человека. Также были повреждены частные дома, газопровод, возникли пожары.
Главные тезисы
- Травмировано 3 человека в Одессе в результате ракетной атаки РФ, возникли пожары и разрушения на объектах инфраструктуры.
- Массированные атаки на другие регионы Украины вызвали проблемы с электроснабжением, водоснабжением и повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.
- Прокуратура начала досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны в Одесской области, где также пострадали местные жители.
- Ликвидация последствий атак происходит в различных областях Украины, где нанесены удары по критической инфраструктуре и жилым домам.
- Всего затронуто более 10 областей, пострадали сотни тысяч жителей и объекты энергетической инфраструктуры в результате массированных атак РФ.
Что известно о последствиях атаки РФ по Одесской области
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, по словам главы области, также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Устранено самоугасанием.
В самой Одессе возникло возгорание гаражного помещения, спасатели работают над ликвидацией последствий.
Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки травмированы были травмированы 3 местных жителя, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.
В Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.
Также в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину
Киев. В результате падения обломков в Днепровском и Дарницком районах зафиксировано повреждение. В Дарницком районе на территории частного предприятия взрывной волной повреждены окна, двери, ворота и автомобиль.
Волынская область. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры и частные дома. В результате возник пожар, который уже ликвидировали. Без электроснабжения остаются 215 тысяч человек. В Луцке зафиксировано несколько "прилетов", которые привели к перебоям с электричеством, водоснабжением и работой электротранспорта.
Николаевская область. Введены экстренные отключения электричества, движение электротранспорта ограничено.
Закарпатская область. Часть области осталась без света.
Харьков. В Киевском районе Харькова под удар попало гражданское предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сумская область. В Шосткинском районе повреждены жилые многоэтажки, больница и школа.
Львовская область. Российские ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры. 523 тысяч абонентов остаются без электричества.
Ровенская область. Обесточено более 600 населенных пунктов, что нарушило водоснабжение. Без света остаются 280 тысяч человек.
Винницкая область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, горел автомобиль, одна женщина получила травмы.
Хмельницкая область. Силы ПВО сбили три ракеты. Частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.
Кировоградская область. Россия атаковала ракетами и дронами.
Ивано-Франковская область. Нанесены удары по критической инфраструктуре, введены аварийные отключения электроснабжения.
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