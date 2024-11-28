В Одесской области пострадали 3 человека и возникли пожары в результате атаки РФ

В Одесской области в результате ракетной атаки РФ травмированы 3 человека. Также были повреждены частные дома, газопровод, возникли пожары.

Что известно о последствиях атаки РФ по Одесской области

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, по словам главы области, также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Устранено самоугасанием.

В самой Одессе возникло возгорание гаражного помещения, спасатели работают над ликвидацией последствий.

Фото — t.me/odeskaODA

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки травмированы были травмированы 3 местных жителя, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

В Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

Также в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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