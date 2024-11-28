В Украине начали действовать экстренные отключения света

По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в большинстве областей Украины утром, 28 ноября, были введены экстренные отключения света на фоне массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Экстренные отключения света в Украине начались из-за массированных ракетно-дроновых атак преступной армии РФ и затронули несколько областей, вызвав проблемы с электроснабжением, общественным транспортом и обучением в школах.
- Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан, подключая критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии.
- В Николаеве и Луцке, были приостановлены работы общественного транспорта из-за экстренных отключений света, а школьников перевели на дистанционное обучение.
- Массированные атаки преступной армии РФ также привели к задержкам поездов, проблемам с водоснабжением и атакам на объекты критической инфраструктуры в различных областях Украины.
- Следите за официальными сообщениями и рекомендациями властей для своевременной реакции на кризисную ситуацию и защиты себя и своих близких.
Что известно об экстренных отключениях света в Украине
Сначала появилась информация об экстренных отключениях света в Киеве и Кировоградской области.
По информации местных СМИ, в Кировоградской области введены аварийные графики отключений света.
Галущенко сообщил, что экстренные отключения света были введены во всех регионах Украины.
Что известно о последствиях массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины
В Николаеве на фоне экстренных отключений света из-за новой массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины прекратил работу общественный транспорт и были закрыты образовательные учреждения.
Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.
В результате атаки российских окупантов на Луцк в городе также начали действовать отключение света из-за попадания врага по энергобъектам.
Также школьников, которые учатся в первую смену, перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".
Кроме этого в Украине фиксируют задержки поездов из-за последствий массированной атаки преступной армии РФ.
Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отмечает, что более 280 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водой.
Взрывы также слышали в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и других областях.
Во Львовской области тоже были атакованы объекты критической инфраструктуры.
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