В Украине начали действовать экстренные отключения света

По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в большинстве областей Украины утром, 28 ноября, были введены экстренные отключения света на фоне массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ.

Что известно об экстренных отключениях света в Украине

Сначала появилась информация об экстренных отключениях света в Киеве и Кировоградской области.

По информации местных СМИ, в Кировоградской области введены аварийные графики отключений света.

28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). Уважаемые потребители, обратите внимание: в случае одновременного введения в действие ГАО и ГБО время отключения по вашему графику может быть увеличено, — цитируют местные Telegram-каналы "Кировоградоблэнерго". Поделиться

Галущенко сообщил, что экстренные отключения света были введены во всех регионах Украины.

Энергосистема Украины

Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях, подчеркнул глава Минэнерго. Поделиться

Что известно о последствиях массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины

В Николаеве на фоне экстренных отключений света из-за новой массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины прекратил работу общественный транспорт и были закрыты образовательные учреждения.

В связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут. Троллейбусы с автономным ходом до 20 километров PTS будут двигаться на маршрутах города до момента разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца), — сообщил мэр города Александр Сенкевич. Поделиться

Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.

Автобусы будут курсировать в микрорайон Намыв в ЖК "Ривьера" и обратно в Балабановку. Также не работают приложения для отслеживания транспорта, подчеркнул мэр города. Поделиться

В результате атаки российских окупантов на Луцк в городе также начали действовать отключение света из-за попадания врага по энергобъектам.

Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем права озвучивать, куда попали вражеские воздушные цели, — отметил мэр Луцка Игорь Полищук. Поделиться

К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для того, чтобы перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии, добавил мэр города. Поделиться

Также школьников, которые учатся в первую смену, перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".

Кроме этого в Украине фиксируют задержки поездов из-за последствий массированной атаки преступной армии РФ.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отмечает, что более 280 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водой.

Взрывы также слышали в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и других областях.

Во Львовской области тоже были атакованы объекты критической инфраструктуры.