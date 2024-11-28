В Украине начали действовать экстренные отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине начали действовать экстренные отключения света

Министерство энергетики Украины
Энергосистема
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По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в большинстве областей Украины утром, 28 ноября, были введены экстренные отключения света на фоне массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Экстренные отключения света в Украине начались из-за массированных ракетно-дроновых атак преступной армии РФ и затронули несколько областей, вызвав проблемы с электроснабжением, общественным транспортом и обучением в школах.
  • Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан, подключая критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии.
  • В Николаеве и Луцке, были приостановлены работы общественного транспорта из-за экстренных отключений света, а школьников перевели на дистанционное обучение.
  • Массированные атаки преступной армии РФ также привели к задержкам поездов, проблемам с водоснабжением и атакам на объекты критической инфраструктуры в различных областях Украины.
  • Следите за официальными сообщениями и рекомендациями властей для своевременной реакции на кризисную ситуацию и защиты себя и своих близких.

Что известно об экстренных отключениях света в Украине

Сначала появилась информация об экстренных отключениях света в Киеве и Кировоградской области.

По информации местных СМИ, в Кировоградской области введены аварийные графики отключений света.

28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). Уважаемые потребители, обратите внимание: в случае одновременного введения в действие ГАО и ГБО время отключения по вашему графику может быть увеличено, — цитируют местные Telegram-каналы "Кировоградоблэнерго".

Галущенко сообщил, что экстренные отключения света были введены во всех регионах Украины.

В Украине ввели экстренные отключения света
Энергосистема Украины

Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях, подчеркнул глава Минэнерго.

Что известно о последствиях массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины

В Николаеве на фоне экстренных отключений света из-за новой массированной атаки преступной армии РФ по энергосистеме Украины прекратил работу общественный транспорт и были закрыты образовательные учреждения.

В связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут. Троллейбусы с автономным ходом до 20 километров PTS будут двигаться на маршрутах города до момента разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца), — сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.

Автобусы будут курсировать в микрорайон Намыв в ЖК "Ривьера" и обратно в Балабановку. Также не работают приложения для отслеживания транспорта, подчеркнул мэр города.

В результате атаки российских окупантов на Луцк в городе также начали действовать отключение света из-за попадания врага по энергобъектам.

Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем права озвучивать, куда попали вражеские воздушные цели, — отметил мэр Луцка Игорь Полищук.

К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для того, чтобы перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии, добавил мэр города.

Также школьников, которые учатся в первую смену, перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".

Кроме этого в Украине фиксируют задержки поездов из-за последствий массированной атаки преступной армии РФ.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отмечает, что более 280 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водой.

Взрывы также слышали в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и других областях.

Во Львовской области тоже были атакованы объекты критической инфраструктуры.

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