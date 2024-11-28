РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно

РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно
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Источник:  online.ua

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов раздались взрывы, также известно о попадании.

Главные тезисы

  • Украина пострадала от массированной ракетной атаки РФ, ряд городов были подвергнуты обстрелам и взрывам.
  • Российская агрессия привела к экстренным отключениям электроснабжения во всех областях Украины по решению министра энергетики.
  • Энергетическая инфраструктура Украины снова оказалась под угрозой враждебного вмешательства, в результате чего работают необходимые аварийные службы.
  • Города Шостка, Харьков, Киев, Николаев и другие стали мишенями ракетных атак, что привело к обострению общественно-политической ситуации.
  • Ситуация по ракетным атакам и их последствиям уточняется, все граждане призываются соблюдать правила безопасности и следить за обновлениями от властных структур.

Что известно о массированной ракетной атаке РФ по Украине

В Сумской ОВА сообщили, что 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, добавили в ОВА.

Также звуки взрывов были слышны в Ровно и Луцке.

Взрывы раздались и в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Предварительно удар был нанесен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах, — заявил Терехов.

Около 8 утра в Киеве также прогремели взрывы, власти Киева сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздаются в Николаеве.

В результате ракетного удара россиян зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы — по предварительным данным, на открытую территорию.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативного сведения уточняются, — сообщил глава КМВА.

В Украине ввели экстренные отключения света

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, во всех областях Украины срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только будет разрешаться ситуация с безопасностью.

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