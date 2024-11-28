РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов раздались взрывы, также известно о попадании.

Что известно о массированной ракетной атаке РФ по Украине

В Сумской ОВА сообщили, что 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, добавили в ОВА. Поделиться

Также звуки взрывов были слышны в Ровно и Луцке.

Взрывы раздались и в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Предварительно удар был нанесен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах, — заявил Терехов. Поделиться

Около 8 утра в Киеве также прогремели взрывы, власти Киева сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздаются в Николаеве.

В результате ракетного удара россиян зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы — по предварительным данным, на открытую территорию.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативного сведения уточняются, — сообщил глава КМВА. Поделиться

В Украине ввели экстренные отключения света

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, во всех областях Украины срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Поделиться

По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только будет разрешаться ситуация с безопасностью.