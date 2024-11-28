РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов раздались взрывы, также известно о попадании.
Главные тезисы
- Украина пострадала от массированной ракетной атаки РФ, ряд городов были подвергнуты обстрелам и взрывам.
- Российская агрессия привела к экстренным отключениям электроснабжения во всех областях Украины по решению министра энергетики.
- Энергетическая инфраструктура Украины снова оказалась под угрозой враждебного вмешательства, в результате чего работают необходимые аварийные службы.
- Города Шостка, Харьков, Киев, Николаев и другие стали мишенями ракетных атак, что привело к обострению общественно-политической ситуации.
- Ситуация по ракетным атакам и их последствиям уточняется, все граждане призываются соблюдать правила безопасности и следить за обновлениями от властных структур.
Что известно о массированной ракетной атаке РФ по Украине
В Сумской ОВА сообщили, что 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества.
Также звуки взрывов были слышны в Ровно и Луцке.
Взрывы раздались и в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Около 8 утра в Киеве также прогремели взрывы, власти Киева сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздаются в Николаеве.
В результате ракетного удара россиян зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы — по предварительным данным, на открытую территорию.
В Украине ввели экстренные отключения света
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, во всех областях Украины срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только будет разрешаться ситуация с безопасностью.
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