РФ масовано атакує ракетами енергетику України — що відомо

28 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. У низці міст пролунали вибухи, також відомо про влучання.
Головні тези:
- Україна постраждала від масованої ракетної атаки РФ, низка міст була піддана обстрілам та вибухам.
- Російська агресія призвела до екстрених відключень електропостачання у всіх областях України за рішенням міністра енергетики.
- Енергетична інфраструктура України знову опинилася під загрозою з боку ворожого втручання, внаслідок чого працюють необхідні аварійні служби.
- Міста Шостка, Харків, Київ, Миколаїв та інші стали мішенями ракетних атак, що призвело до загострення суспільно-політичної ситуації.
- Ситуація щодо ракетних атак та їх наслідків уточнюється, усі громадяни закликаються дотримуватися правил безпеки та слідкувати за оновленнями від владних структур.
Що відомо про масовану ракетну атаку РФ по Україні
У Сумській ОВА повідомили, що 28 листопада росіяни нанесли ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади.
Також звуки вибухів також було чутно у Рівному та Луцьку.
Вибухи пролунали і в Харкові. Про цезарнку повідомив мер міста Ігор Терехов.
Близько 8 ранку у Києві також пролунали вибухи, влада Києва повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунають у Миколаєві.
Внаслідок ракетного удару росіян зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці — за попередніми даними, на відкриту територію.
В Україні ввели екстрені відключення світла
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, в усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
За словами Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.
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