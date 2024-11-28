РФ масовано атакує ракетами енергетику України — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масовано атакує ракетами енергетику України — що відомо

РФ масовано атакує ракетами енергетику України — що відомо
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Джерело:  online.ua

28 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. У низці міст пролунали вибухи, також відомо про влучання.

Головні тези:

  • Україна постраждала від масованої ракетної атаки РФ, низка міст була піддана обстрілам та вибухам.
  • Російська агресія призвела до екстрених відключень електропостачання у всіх областях України за рішенням міністра енергетики.
  • Енергетична інфраструктура України знову опинилася під загрозою з боку ворожого втручання, внаслідок чого працюють необхідні аварійні служби.
  • Міста Шостка, Харків, Київ, Миколаїв та інші стали мішенями ракетних атак, що призвело до загострення суспільно-політичної ситуації.
  • Ситуація щодо ракетних атак та їх наслідків уточнюється, усі громадяни закликаються дотримуватися правил безпеки та слідкувати за оновленнями від владних структур.

Що відомо про масовану ракетну атаку РФ по Україні

У Сумській ОВА повідомили, що 28 листопада росіяни нанесли ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — додали в ОВА.

Також звуки вибухів також було чутно у Рівному та Луцьку.

Вибухи пролунали і в Харкові. Про цезарнку повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях, — заявив Терехов.

Близько 8 ранку у Києві також пролунали вибухи, влада Києва повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунають у Миколаєві.

Внаслідок ракетного удару росіян зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці — за попередніми даними, на відкриту територію.

Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються, — повідомив очільник КМВА.

В Україні ввели екстрені відключення світла

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, в усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.

Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії.

За словами Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.

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