РФ масовано атакує ракетами енергетику України — що відомо

28 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. У низці міст пролунали вибухи, також відомо про влучання.

Що відомо про масовану ракетну атаку РФ по Україні

У Сумській ОВА повідомили, що 28 листопада росіяни нанесли ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — додали в ОВА. Поширити

Також звуки вибухів також було чутно у Рівному та Луцьку.

Вибухи пролунали і в Харкові. Про цезарнку повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях, — заявив Терехов. Поширити

Близько 8 ранку у Києві також пролунали вибухи, влада Києва повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунають у Миколаєві.

Внаслідок ракетного удару росіян зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці — за попередніми даними, на відкриту територію.

Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються, — повідомив очільник КМВА. Поширити

В Україні ввели екстрені відключення світла

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, в усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.

Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Поширити

За словами Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.