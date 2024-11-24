РФ атакувала Україну понад 800 КАБами та більш ніж 20 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і 460 дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.
Головні тези:
- РФ за останній тиждень вчинила понад 800 КАБів, 460 дронів та понад 20 ракет проти України, що спричинило поширення страху та паніки серед населення.
- Президент України Володимир Зеленський висловив обурення збільшеним обсягом атак та закликав до посилення оборони країни шляхом покращення систем ППО.
- Українські розвідники розкрили деталі та балістику ракети, яка зазнала від Збройних сил України, вказавши на швидкість, точність і походження ракетного комплексу.
- Генеральний штаб розкрив деталі випробування нового ракетного комплексу 'Кєдр', що виявило причетність кількох підприємств російського військово-промислового комплексу.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Зеленський заявив, що Україні потрібне більше засобів ППО, і над цим країна працює з партнерами.
ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро
Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.
ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:
АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);
АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);
АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);
АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);
АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).
Згідно з даними ГУР, випробування ракетного комплексу “Кєдр” відбувалися на “4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
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