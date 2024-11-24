РФ атакувала Україну понад 800 КАБами та більш ніж 20 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і 460 дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. Лише цієї ночі нашим силам ППО вдалося збити близько 50 ударних дронів. Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей. Володимир Зеленський Президент України

Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна — суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Зеленський заявив, що Україні потрібне більше засобів ППО, і над цим країна працює з партнерами.

ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро

Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:

АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);

АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);

АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);

АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);

АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).