РФ атакувала Україну понад 800 КАБами та більш ніж 20 ракетами за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад 800 КАБами та більш ніж 20 ракетами за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ атакувала Україну понад 800 КАБами та більш ніж 20 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і 460 дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.

Головні тези:

  • РФ за останній тиждень вчинила понад 800 КАБів, 460 дронів та понад 20 ракет проти України, що спричинило поширення страху та паніки серед населення.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив обурення збільшеним обсягом атак та закликав до посилення оборони країни шляхом покращення систем ППО.
  • Українські розвідники розкрили деталі та балістику ракети, яка зазнала від Збройних сил України, вказавши на швидкість, точність і походження ракетного комплексу.
  • Генеральний штаб розкрив деталі випробування нового ракетного комплексу 'Кєдр', що виявило причетність кількох підприємств російського військово-промислового комплексу.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. Лише цієї ночі нашим силам ППО вдалося збити близько 50 ударних дронів. Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна — суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що Україні потрібне більше засобів ППО, і над цим країна працює з партнерами.

ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро

Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:

  • АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);

  • АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);

  • АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);

  • АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);

  • АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).

Згідно з даними ГУР, випробування ракетного комплексу “Кєдр” відбувалися на “4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

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